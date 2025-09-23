AZIONE UNIVERSITARIA TRENTO * SCIOPERO PER GAZA: «CONDANNIAMO LE INTERRUZIONI DELLE LEZIONI, DIFENDIAMO IL DIRITTO ALLO STUDIO»

07.36 - martedì 23 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella giornata di ieri, in occasione dello sciopero Nazionale a sostegno della causa palestinese, diverse aule e dipartimenti dell’Università di Trento sono stati teatro di interruzioni improvvise durante lo svolgimento delle lezioni.

Come Azione Universitaria Trento, ribadiamo la nostra piena adesione ai principi di libertà di pensiero e di espressione. Riteniamo che l’università debba essere, prima di tutto, un luogo di confronto e dibattito — anche acceso — su ogni questione politica e sociale, purché ciò avvenga nel rispetto delle regole democratiche e attraverso modalità di confronto autentiche, inclusive e non coercitive.

Tuttavia, condanniamo con fermezza ogni azione che comprometta concretamente il diritto allo studio di altri studenti. Interrompere le lezioni o impedire il regolare svolgimento delle attività accademiche non può essere considerato una forma legittima di protesta, ma un comportamento che danneggia gli altri e impone la propria idea senza possibilità di dialogo.

Non si può parlare di diritti se si calpestano quelli altrui. E il diritto allo studio non può essere messo in secondo piano in nome di alcuna battaglia ideologica, per quanto sentita. Siamo e saremo sempre dalla parte della libertà, ma nel rispetto delle regole, degli spazi comuni e del percorso formativo di tutti gli studenti.

*

Azione Universitaria Trento

Rappresentanti degli studenti