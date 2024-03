AZIONE UNIVERSITARIA – TRENTO * REPLICA AL RETTORE: GIULIA CLARA BALESTRIERI, « L’INCLUSIONE IN UNIVERSITÀ NON SI OTTIENE CON IL “FEMMINILE SOVRAESTESO” »

17.10 - sabato 30 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Azione Universitaria Trento in risposta al Rettore: l’inclusione in Università non si ottiene con il “femminile sovraesteso”.

All’attenzione di tutti coloro che credono che l’inclusione universitaria si ottenga attraverso il linguaggio “femminile sovraesteso”.

Basta con la retorica vuota e paternalista che suggerisce che l’inclusione nelle università sia una questione di linguaggio. L’ambiente accademico richiede rispetto per l’intelligenza e la competenza di ogni individuo, indipendentemente dal genere. Riteniamo fondamentale promuovere un ambiente universitario che sia accogliente per tutti gli individui ma a nostro avviso è essenziale evitare l’adozione di pratiche linguistiche che possano risultare artificiose o eccessivamente complesse.

L’uso del cosiddetto “linguaggio femminile sovraesteso” vuole essere un tentativo di compensare decenni di discriminazione di genere, tuttavia, potrebbe avere l’effetto contrario, finendo con il far sentire esclusi alcuni ragazzi e ragazze compromettendo quindi l’obiettivo di inclusione. L’inclusione di cui tanto sentiamo parlare oggi, va oltre il semplice linguaggio e richiede un impegno concreto al fine di creare un ambiente accogliente e rispettoso per tutti gli studenti, indipendentemente dal genere, dall’etnia, dall’orientamento sessuale o da qualsiasi altra caratteristica personale. Riteniamo, infatti, che porre l’accento in modo così esasperato sulla diversità sia esso stesso un modo per discriminare.

Rivolgersi nei confronti di tutti gli studenti con il genere femminile, a prescindere dal genere sessuale dei destinatari, possiamo davvero definirla una scelta di buon senso? Possiamo davvero dire che in questo modo tutti quanti si sentiranno rappresentati? Invitiamo pertanto tutte le istituzioni accademiche ad adottare un approccio equilibrato nel promuovere l’inclusione, garantendo che le politiche linguistiche riflettano davvero la diversità della comunità studentesca e contribuiscano a creare un ambiente di apprendimento aperto a tutti gli studenti. L’inclusione in università si ottiene attraverso politiche ed azioni concrete che rimuovano pregiudizi di genere, promuovano l’uguaglianza di opportunità e valorizzino il merito accademico.

Invitiamo inoltre, il Rettore e tutta la comunità accademica a concentrarsi sulle problematiche reali e concrete che gli studenti universitari si trovano ad affrontare quotidianamente, problematiche che vi garantiamo fanno passare in secondo piano tematiche come il linguaggio utilizzato, giusto per citarne alcune: caro affitti, scarsità di posti letto, difficoltà delle famiglie a far fronte al pagamento delle tasse universitarie, e, come se non bastasse, vi sono stati tagli agli assegni di ricerca, didattica integrativa, dottorati di ricerca e biblioteca. Alla luce di quanto rappresentato, riteniamo, dunque, che le priorità sono certamente altre!

*

Giulia Clara Balestrieri

Presidente Azione Universitaria Trento