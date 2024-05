AZIONE UNIVERSITARIA TRENTO * ATTI VANDALICI BAGNI DIPARTIMENTO ECONOMIA: «LA NOSTRA VICINANZA AGLI STUDENTI, LA LIBERTÀ DI PENSIERO È RISPETTO»

07.49 - giovedì 23 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il diritto alla libertà di pensiero è un pilastro fondamentale per ciascuno di noi, che dovrebbe essere esercitato in totale libertà e senza il timore di conseguenze negative. Tale diritto ci consente di condividere liberamente le nostre convinzioni e le nostre idee, contribuendo a un dibattito aperto e produttivo all’interno della nostra società. È importante, però, tenere presente che la reale libertà di pensiero si concretizza nel rispetto reciproco e nel dialogo, anziché in comportamenti distruttivi. Il vandalismo, oltre a provocare danni a proprietà pubbliche e private, altera il significato dell’ideale che si vuole comunicare.

L’uso della violenza o la commissione di atti distruttivi minano la nostra integrità e rischiano di allontanare coloro che potrebbero essere sostenitori del dialogo. Un cambiamento positivo si realizza mediante la persuasione, l’istruzione e l’impegno attivo, non attraverso la coercizione o la devastazione.

Come associazione studentesca miriamo ad ascoltare gli altri, a valorizzare i loro punti di vista e a ricercare una base di accordo, pur mantenendo saldi i nostri ideali. Sostenere la libertà di pensiero comporta anche consapevolezza e responsabilità. Astenerci dal vandalismo non solo tutela la comunità studentesca, ma evidenzia anche la solidità delle nostre idee e la nostra dedizione ad un dialogo rispettoso e produttivo. È solo attraverso questi principi che possiamo costruire l’università a cui ambisce Azione universitaria. Vogliamo manifestare la nostra vicinanza e supporto agli studenti e al Preside del Dipartimento di Economia. I ragazzi di Azione Universitaria Trento.

*

Giulia Clara Balestrieri

Presidente Azione Universitaria Trento