AZIONE UNIVERSITARIA – TRENTO * ACCESSO IMPEDITO SOCIOLOGIA: «ATTO SQUADRISTA, GLI AUTORI SIANO PERSEGUITI ANCHE IN SEDE GIUDIZIALE»

10.27 - domenica 17 novembre 2024



(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

/// (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –///

Una pagina vergognosa per l’Università di Trento: una grave aggressione alla libertà di espressione.

Di fronte al Dipartimento di Sociologia è stata scritta una brutta pagina per la nostra Università e per tutto il Trentino. Un gruppo di giovani violenti, con atteggiamenti squadristi che rivendicavano il dipartimento come “roccaforte delle ideologie brigatiste”, ha impedito l’accesso a agli studenti di Azione Universitaria Trento, regolarmente autorizzati dal Direttore del Dipartimento a fare attività in vista delle prossime elezioni studentesche. L’Università deve essere il tempio del pluralismo, deve forgiare le menti nel confronto dialettico al pensiero critico e al rispetto; deve essere un luogo in cui opinioni e idee diverse convivono e si confrontano civilmente.

Invece, ha prevalso l’arroganza rabbiosa di una sparuta minoranza che, con atteggiamenti intimidatori e violenti, ha tenuto in ostaggio non solo il diritto degli studenti a partecipare liberamente alla vita accademica, ma tutta l’istituzione universitaria. Incomprensibile la reazione dell’Università: il Rettore, che si è presentato sul posto solamente ore dopo, dopo un tentativo di mediazione con i facinorosi, si è limitato a esprimere verbalmente la solidarietà nei nostri confronti. Con i violenti, con i facinorosi, con chi non rispetta le istituzioni non si può trattare!

Si chiede l’intervento della forza pubblica perché non possono esistere zone franche a sovranità limitata in cui tutto è concesso. Ci saremmo aspettati misure concrete per consentici di entrare, per esercitare il nostro diritto di studenti ad accedere alle sedi universitarie, ci si sarebbe aspettati la richiesta di intervento della forza pubblica. Avremmo voluto vedere l’Università schierata in pima linea a difendere il pluralismo e non a consigliarci di non tentare di accedere per disinnescare rischi alla nostra incolumità. Qui ha perso la democrazia, qui ha perso il pluralismo, qui non ha perso Azione Universitaria, ha perso il nostro Ateneo in credibilità e dignità istituzionale.

L’effetto di questo segnale di debolezza delle Istituzioni? Normalizzare comportamenti violenti e intimidatori all’interno della nostra comunità. Noi non ci stiamo. Non possiamo accettare che l’Università sia tenuta in scacco da un pugno di violenti. L’episodio di oggi richiede una ferma presa di posizione da parte delle autorità accademiche e politiche. Chiediamo al Rettore – con il rispetto che abbiamo dimostrato non forzando il cordone per accedere – un intervento non procrastinabile.

Pretendiamo che questi fenomeni siano contrastati fattivamente, e che l’Università si impegni ad adottare misure concrete per garantire la libertà di espressione e il rispetto delle regole democratiche. Nel momento in cui arriva la forza pubblica, ci si aspetta che venga garantita la presenza dello Stato, in tutto e per tutto.

In ultimo, ci auguriamo che gli autori materiali e morali di questo atto squadrista siano individuati e sanzionati in sede disciplinare, ma che si attivi anche perché queste condotte siano perseguite anche in sede giudiziale. Non ce ne siamo andati per paura ma per responsabilità: non saremo noi quelli che consentiranno il discredito e l’aggravarsi del danno all’immagine del nostro Ateneo. Come è ovvio, non accettiamo di renderci complici di una dialettica della violenza che porta solo altra violenza e i cui effetti tragici negli anni ’70 dovrebbero essere scolpiti nella mente di tutti noi.

Per noi deve sempre prevalere il buon senso e la convinzione che la fiducia nelle istituzioni sia sempre ben riposta, ma non accettiamo di rinunciare alla nostra agibilità politica.

La libertà, il pluralismo e la legalità non sono valori negoziabili. L’università deve tornare a essere il luogo del confronto e della crescita civile, in cui lo scontro è sulle idee e non sui muscoli. La comunità studentesca nel suo insieme e gli studenti che rappresentiamo, meritano rispetto e tutela. Oggi, purtroppo, i nostri diritti sono stati calpestati ma noi non rimarremo in silenzio.

*

Azione Universitaria Trento