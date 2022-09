AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA * ELEZIONI: SCALFI, « IL PAESE CHIEDE CONCRETEZZA, INVESTIAMO PER SCUOLA E SANITÀ D’ECCELLENZA »

10.40 - venerdì 23 settembre 2022

Scalfi: Il paese chiede concretezza, investiamo per scuola e sanità d’eccellenza. Ultimo giorno di una campagna elettorale strana. E, permettetemi di dirlo, poco seria.

Dopo la caduta del Governo Draghi, il miglior governo della storia repubblicana recente, ci si poteva aspettare che in una campagna di poche settimane – in piena estate per giunta – i partiti avrebbero puntato su pochi messaggi. In una campagna lampo di due mesi si sa che si devono esprimere posizioni forti e rivendicare i propri valori, piuttosto che avventurarsi su altre strade.

Quello che non mi aspettavo (o meglio, non mi auguravo) era una delle peggiori campagne di sempre.

Nessun confronto e dibattito tra i vari leader, promesse elettorali folli e non realizzabili, allarmi democratici a giorni alterni. Persino Peppa Pig è diventato tema di scontro elettorale.

Quando i temi sono diventati seri (penso a Piombino e al problema energetico) sono stati gli interpreti del circo elettoral – mediatico ad essere stato poco serio.

Quando Azione e Italia Viva hanno chiesto a tutti i leader politici di fermare le campagne elettorali per un confronto serio ed immediato su questo tema che avrebbe impattato (e lo sta purtroppo tragicamente facendo già in questi giorni) sulle tasche degli italiani, non abbiamo ricevuto risposte.

La paura di concedere visibilità ad un avversario politico ha fatto mettere in secondo piano ai “leader” nostrani il bene del nostro Paese e dei nostri concittadini.

Noi come Terzo Polo abbiamo cercato di condurre una campagna diversa.

Una campagna incentrata su un programma articolato (che qui vi allego) e che rappresenta un vero programma di governo secondo il metodo Draghi: nelle 62 pagine non troverete promesse bislacche e contentini elettorali. In quelle pagine si mette nero su bianco le cose che devono essere fatte per favorire una crescita economica inclusiva e sostenibile, allargare le opportunità per tutti e semplificare radicalmente la vita ai cittadini.

Il nostro programma mette inoltre al centro due temi che per noi sono fondamentali: scuola e sanità.

In primo luogo l’istruzione. Proponiamo di portare l’età dell’obbligo fino ai 18 anni e di portare il tempo pieno nelle scuole per dare più spazio all’apprendimento venendo incontro alle esigenze delle famiglie e introdurre il diritto alla mensa per tutti con sussidio ai nuclei meno abbienti.

Inoltre, PNRR stanzia 4,6 miliardi per potenziare l’offerta di asili nido. Come Azione e Italia Viva proponiamo di rendere il diritto all’asilo nido un diritto universale e soprattutto gratuito.

Il diritto alla salute è il primo diritto del welfare, anche storicamente. La pandemia ci ha aperto gli occhi, anche qui in Trentino. Mancano medici, infermieri, le liste di attesa sono bibliche. Queste distorsioni del servizio sanitario equivalgono ad una negazione al diritto fondamentale alla salute. Con il nostro Piano Straordinario per le liste d’attesa e il nostro programma per la formazione vogliamo tornare a dare il diritto ai trentini alla salute; di più, vogliamo tornare a dire che quando si è malati la comunità da solo non ti lascia e che lo Stato si prende cura di te. In un Paese europeo questo dovrebbe essere la normalità. E con Azione e Italia Viva tornerà ad esserlo.

Domani sarà giornata di silenzio elettorale.

Prendetevi questo tempo per leggervi i programmi, guardare i video che trovare nei nostri social con le nostre spiegazioni dei programmi. Ci vorrà del tempo, ma è questo il sale della democrazia. Conoscere per deliberare ma anche per votare in modo veramente informato.

Poi domenica andate a votare. E votate per i candidati che vi rappresentano veramente e che rappresentano i vostri ideali e i vostri sogni.

Votate per la lista e per i candidati che incarnano l’idea di un Paese forte e che può tornare a crescere ed essere protagonista in Europa e nel mondo.

Votate per i candidati che manterranno il nostro Paese libero e forte. Sul serio.

Votate per Azione – Italia Viva – Calenda.

*

Laura Scalfi

Azione – Italia Viva – Calenda