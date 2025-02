AVS TRENTINO * VIOLENZA TRANSFOBICA: “AGGRESSIONE IN UN BAR, DA ULTRAS APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONE ‘NUOVA GUARDIA’ DI ESTREMA DESTRA”

14.51 - sabato 22 febbraio 2025

Ancora una volta dobbiamo assistere ad un episodio di violenza transomolesbo fobica. Una donna è stata aggredita in un bar della città, perchè riconosciuta come transgender e poliziotta, da ultras del Trento, appartenenti all’associazione Nuova Guardia, dichiaratamente di estrema destra. A lei va tutta la nostra solidarietà e vicinanza.

Alleanza Verdi e Sinistra condanna senza se e senza ma l’episodio e mette in evidenza gli aspetti inaccettabili della vicenda.

La violenza, sia essa verbale che fisica, non deve essere accettata e non si può permettere che, a prescindere dal clima politico del momento, qualcuno si senta legittimato ad esercitarla. In questo caso, ancora più grave, ci sembra il fatto che tifosi sportivi si scaglino contro chi deve garantire legittimità e sicurezza a tutte le persone.

Gli attacchi omofobici sono troppo frequenti in un clima di odio, ma non sono assolutamente giustificabili reazioni di intolleranza nei confronti della “diversità”, ovunque alberghi, nella nazionalità come nella sessualità o nel “credo” sociale, politico o religioso.

Davanti ad aggressioni che sono frutto di misoginia e omolesbotransfobia, dobbiamo comprendere che è indispensabile un lavoro intenso e duraturo che possa scardinare i pregiudizi a livello culturale.

Infine riteniamo sia ora di affrontare con la dovuta decisione l’infiltrazione di esponenti e gruppi di estrema destra all’interno delle curve degli stadi. Si tratta di un fenomeno che rende pericolosa la presenza di chi, legittimamente, vuole manifestare un tifo e un sostegno alla propria squadra del cuore in modo sano e conviviale. Il sindaco di Trento si è già detto pronto ad azioni di risposta da parte del Comune.

Ci aspettiamo che anche la dirigenza di Trento Calcio voglia collaborare ad un’opera di risanamento delle presenze allo stadio.

Alleanza Verdi e Sinistra del Trentino