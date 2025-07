AVS – TRENTINO * STABILIMENTI DANA DI ROVERETO ED ARCO: «SOLIDARIETÀ AGLI OPERAI, LA SITUAZIONE RIFLETTE ESTREMA PRECARIETÀ»

16.19 - sabato 19 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Alleanza Verdi Sinistra del Trentino esprime piena solidarietà agli operai degli stabilimenti Dana di Rovereto e Arco. La situazione che stanno vivendo rappresenta in pieno il livello estremo di precarietà che non pochi lavoratori oggi vivono nella nostra Provincia. I ripetuti scioperi a singhiozzo, estremamente onerosi per i lavoratori, sono più che giustificati dalla mancata stabilizzazione di lavoratori precari che spesso sono lasciati a casa anche dopo dodici mesi di lavoro. Questo è un fatto grave che viola accordi pregressi e ci mette di fronte all’arroganza e al cinismo dell’azienda, che continua a fare utili record ma non premia, anzi in alcuni casi sfrutta, i suoi operai.

La situazione è ulteriormente aggravata dalla mancanza di trasparenza e risposte concrete riguardo all’imminente processo di delocalizzazione che è in atto e che si avvicina sempre più inesorabilmente. Rispetto a questi problemi e gravi difficoltà del lavoratori l’Amministrazione provinciale non gioca alcun ruolo se non quello di una sbiadita comparsa per il minimo indispensabile, mentre gli operai e le loro famiglie vivono una situazione grave con la spada di Damocle sulla testa della possibile perdita del posto di lavoro.

*