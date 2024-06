AVIS – TRENTINO * GIORNATA DONATORI: PRESIDENTE VILIOTTI, «NEL 2023 RACCOLTE 25.917 SACCHE DI SANGUE INTERO E 2.773 DI PLASMA»

06.16 - venerdì 14 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Oggi ricorrono i 20 anni di celebrazione della donazione di sangue. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha istituito nel 2004 la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue da celebrarsi ogni 14 giugno, giorno della nascita di Karl Landsteiner (1869-1943), professore di origine austriaca naturalizzato statunitense, che, grazie alla sua scoperta nel 1900 dei gruppi sanguigni, fu insignito nel 1930 del premio Nobel per la Medicina e Fisiologia. Da allora la donazione di sangue ha accompagnato lo sviluppo tecnologico della medicina e chirurgia ed oggi è essenziale per il normale funzionamento degli ospedali di tutto il mondo e per la possibilità di effettuare innumerevoli cure, non solo in emergenza, quali gli interventi chirurgici con un minimo di complessità, i trapianti di organo, il trattamento efficace di tumori e di malattie neurodegenerative e così via.

Le Associazioni dei donatori di sangue garantiscono da quasi un secolo la disponibilità di farmaci emo e plasma derivati, promuovono la donazione di sangue e raccomandano l’osservanza di sani stili di vita fra i giovani. In particolare, nel 2023, a livello provinciale sono state raccolte 25.917 sacche di sangue intero e 2.773 sacche di plasma, con un aumento della raccolta di plasma da aferesi del 71% rispetto all’anno precedente. Mentre il Trentino risulta ampiamente autosufficiente per quanto riguarda il sangue intero (raccoglie 46,2 unità ogni 1000 abitanti), non lo è per quanto riguarda il plasma e i plasmaderivati per i quali raccoglie 14,9 kg ogni 1000 abitanti su un fabbisogno di 18 kg ogni 1000 abitanti.

Tale Giornata è quindi un’opportunità per diffondere la Cultura del Dono, sia esso sangue, plasma, midollo osseo o organi. È anche occasione per renderci consapevoli del valore del modello trasfusionale italiano quale esempio di eccellenza, ponendo al centro il ruolo del volontariato e dell’associazionismo senza scopo di lucro.

Per questo le associazioni AVIS Comunale Trento OdV, Lega Pasi Battisti OdV, ADMO OdV e AIDO OdV hanno organizzato una giornata si sensibilizzazione sul tema, con la partecipazione dei propri volontari dalle 10 alle 16 in Piazza D’Arogno a Trento.

Alle 11, alla presenza della Presidente di AVIS di Trentino OdV Elisa Viliotti, dell’Assessore provinciale per la Salute Mario Tonina, dell’Assessore comunale al Welfare Alberto Pedrotti, si terrà un momento celebrativo nel corso della quale il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Trento, Colonnello Danilo Nastasi e il Luogotenente Ettore Zendri, premieranno cinque finanzieri del Comando Regionale Trentino Alto Adige, che si sono particolarmente distinti nell’importante gesto di solidarietà del dono del sangue e del midollo osseo. La partecipazione della Guardia di Finanza all’evento rientra nelle iniziative dedicate alla solidarietà nell’ambito delle celebrazioni in corso per il 250° anniversario di fondazione del Corpo. Lo scopo è quello di mostrare la vicinanza e la collaborazione del Corpo, nella sensibilizzazione dei giovani militari alla donazione del sangue, del plasma, del midollo osseo (di cui il Corpo ha già molti potenziali donatori testimonial, specie nelle file del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle) ed anche degli organi, nel caso di “fine vita” e, conseguentemente, l’educazione al mantenimento di uno stile di vita sano e lontano dagli eccessi, a tutte le età. Ad oggi, il 18% del personale in servizio nelle province di Trento e di Bolzano è donatore di sangue.

Anche il Comune di Trento, Capitale Europea del Volontariato, vuole ricordare l’importanza di tale generoso gesto illuminando venerdì 14 giugno 2024 la Fontana di Nettuno in Piazza Duomo con il colore rosso, vitale simbolo della solidarietà di tanti nostri concittadini Donatori di Sangue. Un grazie accorato va quindi ai concittadini Donatori di Sangue: lo stesso slogan creato dall’OMS per la ricorrenza 2024 “20 years of celebrating giving: Thank you, blood donors!”, (20 anni di celebrazione della donazione: Grazie, donatori di sangue!) vuole essere un esplicito ringraziamento ai Donatori, riconoscendo il profondo impatto della donazione di sangue sulla vita dei pazienti e dei donatori.

*

Per AVIS del Trentino OdV

La Presidente dott.ssa Elisa Viliotti