AUTOMOBILE CLUB TRENTO * “ACIGOLF 2024“: «FOLGARIA MANDA IN SEMIFINALE ZAMBONI, BATTISTI E FIORASO»

18.51 - mercoledì 17 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Quasi cento i partecipanti alla tappa trentina di selezione del Campionato italiano di golf, che mette in palio la finale di ottobre in Tunisia. «Un’occasione per promuovere i valori dello sport e dell’associazionismo», dice l’AC Trento organizzatore della gara

Anche quest’anno, per fortuna, è stato il sole il protagonista della tappa trentina di selezione del 33.mo Campionato italiano di golf, aperta a tutti i Soci ACI (ma anche ai simpatizzanti) ed organizzata lo scorso fine settimana, come sempre, dall’Automobile Club Trento con il fondamentale apporto del Golf Club Folgaria. Il campionato, riconosciuto come uno dei più importanti e prestigiosi del panorama golfistico amatoriale italiano, tanto da aver ottenuto anche per questa edizione il patrocinio della Federazione Italiana Golf, è stato suddiviso in 27 tappe organizzate sull’intero territorio nazionale, che nel complesso stanno portando sul green oltre 3.000 persone con le loro famiglie a condividere i valori dello sport e dello stare insieme all’aria aperta, in una manifestazione che attraversa l’Italia rinsaldando il binomio indissolubile tra il golf e la mobilità.

Una manifestazione che ha ottenuto ottimi apprezzamenti per il suo elevato standard qualitativo e dove il confronto sportivo è sempre più serrato, dal momento che ciascuna tappa di selezione (che quest’anno è aperta a tutti i golfisti dilettanti, anche a coloro che non sono Soci ACI, i quali però non concorrono alle fasi successive) qualifica i vincitori delle tre categorie nette alla semifinale che si svolgerà sul campo del Golf Club di Modena il prossimo 14 settembre, a spese dell’Automobile Club d’Italia. I semifinalisti così individuati saranno in corsa per un piazzamento nella Top 10 della propria categoria di appartenenza, che permetterà di accedere alla finale estera, che avrà luogo nell’esclusivo Citrus Golf Club di Hammamet, in Tunisia, dal 22 al 26 ottobre 2024, anche qui come ospiti dell’organizzazione.

L’appuntamento trentino – che è andato in scena, come da tradizione, presso il Golf Club di Costa di Folgaria – riscuote sempre un notevole successo, in considerazione anche della splendida cornice montana all’interno della quale si svolge la gara e della piena sinergia tra la gestione del Golf Club locale e l’organizzazione dell’Automobile Club trentino.

I numeri di questa edizione confermano la tendenza: gli iscritti alla gara sono stati 94 (numero importante, che ha comunque risentito della concomitanza dell’evento con altre gare nei dintorni), i quali si sono sfidati su un campo molto tecnico, di 18 buche, fino quasi a sera, con la formula stroke play individuale su tre categorie nette: 1ª categoria riservata (medal), 2ª categoria riservata (stableford) e 3ª categoria limitata.

A seguire, sempre in serata, le premiazioni delle varie categorie, un momento conviviale e una ricca estrazione di premi messi a disposizione dagli sponsor dell’evento, alla presenza del Presidente dell’Automobile Club Trento Fiorenzo Dalmeri, del Direttore Leopoldo Zuanelli Brambilla, assieme al Presidente del Golf Club di Folgaria Fabrizio Bevilacqua e al nuovo Direttore Simona Passamani, che ha ringraziato il sodalizio trentino per aver confermato l’Alpe cimbra quale sede della tappa di selezione. Presenti anche, alla consegna dei premi, Marco Tonolli e Nica Zanon del gruppo Ceccato Automobili, in loco con una esposizione di nuove vetture.

Tra tutti i premiati, una menzione particolare, per la classifica dei Soci ACI, al primo netto di 1ª categoria, signor Giovanni Zamboni, al primo netto di 2ª categoria, signor Andrea Fioraso, e al primo netto di 3ª categoria, signor Mirco Battisti, tutti Soci dell’Automobile Club Trento, che si aggiudicano il pass per la semifinale emiliana di settembre. Vincitore assoluto della tappa (primo lordo di 1ª categoria) il signor Marco Crippa.

Molto soddisfatto il Presidente dell’Automobile Club Trento, Fiorenzo Dalmeri: «È sempre un piacere confermare la nostra presenza in questo evento sportivo, che di anno in anno cresce e fa crescere la passione per il golf, l’associazionismo e lo stare per parecchie ore all’aria aperta. Un grande plauso va al Golf Club, che ogni anno riesce ad attrarre così tanti appassionati, ai nostri collaboratori, il cui impegno è davvero tangibile, e a tutti i nostri sponsor, che non ci fanno mai mancare il loro appoggio».

A proposito di sponsor, ecco i partner che hanno contribuito al successo della manifestazione: Auricchio e Sara Assicurazioni a livello nazionale mentre, dal nostro territorio: Areaderma, Bauer, Birrificio Plotegher, Buonristoro, Cavit, Ceccato Automobili, Distilleria Marzadro, Folgaria Ski-Alpe Cimbra, Loacker, Miele Peterlini, Pastificio Felicetti, Sighel Bruno & figlio, Visit Trentino-Trentino Marketing.

I PREMIATI

1ª CATEGORIA

Primo lordo: Marco Crippa (74)

Primo netto: Giovanni Zamboni (64)

Secondo netto: Pierluigi Oradini (70)

Terzo netto: Claudio Dallago (71)

2ª CATEGORIA

Primo netto: Andrea Fioraso (41)

Secondo netto: Fiorenzo Dalmeri (40)

Terzo netto: Loretta Dallatorre (39)

3ª CATEGORIA

Primo netto: Mirco Battisti (42)

Secondo netto: Emanuela Burattoni (36)

Terzo netto: Andrea Bolner (35)

Prima lady: Angela Visonà (38)

Primo gentleman: Mariano Consiglio (40)