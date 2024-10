ATTOLINI (SINISTRA ITALIANA – TRENTINO) * CICLO RIFIUTI: «PUÒ ESSERE CHIUSO CON TECNOLOGIE DIVERSE ALL’INCENERIMENTO, COME LA GASSIFICAZIONE»

11.15 - venerdì 11 ottobre 2024

Alleanza Verdi e Sinistra ha sempre messo in chiaro la sua contrarietà all’inceneritore, ribadita ancora una volta nel comunicato della sua consigliera Provinciale Lucia Coppola del 7 ottobre 2024.

Abbiamo quindi incontrato – assieme a Diego Albertini, socio fondatore e amministratore di ECOS Tecnologie e Servizi per l’Ecologia – il sindaco Franco Ianeselli e gli assessori Ezio Facchin e Giulia Casonato. Il primo cittadino stesso, nel corso di un precedente incontro con i referenti di AVS, aveva chiesto di incontrare il tecnico per raccogliere informazioni sulla tecnologia dei gassificatori di cui Albertini si occupa.

Seppur consapevoli che alcune scelte siano appannaggio della Provincia, noi riteniamo che il sindaco del capoluogo, e con lui gli altri sindaci della provincia, possano e debbano contribuire alle scelte progettuali ed operative per la realizzazione di grandi opere nel rispetto della tutela dell’ambiente e della salute di cittadine/i.

Ciò oltretutto è reso evidente dalla costituzione in Provincia degli EGATO, ossia gli “Enti di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale”, organismi istituiti per ciascun Ambito Territoriale Ottimale, ai quali partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell’ambito. Questi enti svolgono il compito di organizzare i servizi pubblici locali “a rete” di rilevanza economica, compresi quelli del ciclo dei rifiuti urbani, e di approvarne i Piani d’Ambito.

Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, è nostra convinzione che sia indispensabile proseguire nel processo di riduzione, riciclaggio e riuso, attraverso la cultura delle prevenzione. Riteniamo al tempo stesso che il ciclo dei rifiuti possa essere chiuso con tecnologie diverse all’incenerimento, come la gassificazione che, progettata per non creare dipendenza dal rifiuto, offre una soluzione locale e su piccola scala, modulare sia nella localizzazione che nella richiesta di tipo e quantità di materiale.

Albertini ha presentato, ricorrendo a dati tecnici, i benefici che la realizzazione di un gassificatore apporterebbe, qui di seguito riassunti per punti:

la realizzazione di un impianto in quindici mesi;

l’uso di tecnologia totalmente italiana;

l’occupazione di una superficie di suolo limitata (20 x 30 metri);

il costo ammortizzabile nel giro di cinque anni;

la possibilità di utilizzo in edilizia dei residui vetrificati totalmente inerti

la conversione in sostanze utili per la produzione di energia , all’interno dell’impianto stesso senza produrre emissioni, del syngas prodotto durante il processo la mancata produzione di diossine, in quanto la gassificazione avviene senza combustione, in totale assenza di ossigeno.

Il sindaco Ianeselli, dopo aver precisato che la scelta del tipo di impianto non spetterà al Comune di Trento, ma ad EGATO ed affermando che all’Ente sembrerebbe più opportuno ricorrere a tecnologie consolidate, come appunto l’inceneritore, ha chiesto comunque ulteriori incontri di approfondimento con imprenditori del settore.

Alla luce di ciò, Sinistra Italiana chiede ad EGATO, e quindi alla Provincia e a tutti i Comuni coinvolti nel piano rifiuti, di compiere un atto di coraggio, avvalorato dai risultati degli studi che la stessa Provincia ha affidato a FBK e UNITN, e di scegliere una tecnologia più nuova, seppure già sperimentata con successo, che riduce fino ad annullare emissioni e residui tossici. Tale scelta porrebbe la nostra Provincia in condizione di diventare un modello virtuoso da esportare, con indubbi benefici ambientali oltre che economici. .

Renata Attolini per l’Assemblea Provinciale di Sinistra Italiana del Trentino