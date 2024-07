ATTOLINI (SINISTRA ITALIANA) * MONTE BONDONE (TN): «LE EX CASERME ASBURGICHE DELLE VIOTE DEVONO RIMANERE BENE COMUNE»

16.49 - giovedì 4 luglio 2024

L’assessore Marchiori dichiara ieri che il destino delle ex caserme delle Viote è legato alla disponibilità di risorse economiche. A causa della carenza finanziaria e dell’assenza di progetti, non esclude l’ipotesi della vendita a privati. Dobbiamo anzitutto smentire l’assessore, perchè progetti per l’utilizzo pubblico delle ex Caserme Austroungariche del Monte Bondone esistono, sono stati formulati e presentati alla Giunta Provinciale e agli assessori di competenza.

Le Caserme, dapprima abbandonate, sono state ristrutturate negli anni novanta e fino al 2008 sono state il centro di attività di formazione e ricerca nel campo dell’ecologia alpina, affidata all’Istituto di San Michele. Per qualche anno anche gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado hanno avuto accesso a questo centro di eccellenza per lo svolgimento di settimane scuola/natura.

Si tratta di un bene comune, inserito in un’area protetta che offre importanti opportunità in termini di biodiversità animale e vegetale, cultura del territorio, attività antropiche che storicamente hanno caratterizzato l’ambiente montano. Come tale deve essere ristrutturato e conservato dall’amministrazione provinciale per diventare il luogo in cui praticare congiuntamente l’osservazione, l’informazione, la formazione e la pratica scientifica, a qualsiasi livello di studio in collaborazione con l’orto botanico, gestito dal Muse, che può e deve diventare modello per un parco botanico di altura, in una una dimensione nazionale ed internazionale.

La loro tutela va inserita in un processo che il comune di Trento e la Provincia devono compiere per definire il rapporto con il Bondone, il turismo di montagna e le attività produttive. Il turismo sostenibile in montagna è una forma di sviluppo e pianificazione che rispetta e preserva nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisce allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che lì vivono, lavorano o soggiornano. Il cambiamento climatico ha ridotto i giorni di copertura nevosa. Invece di restare aggrappati ad una concezione anacronistica di turismo sciistico, pensiamo ad una valorizzazione del sistema delle malghe sul versante sud- est della montagna e ad un turismo sostenibile, rapportato alle produzioni, incentrato su cure termali, passeggiate, bici turismo, che sappia cogliere anche le importanti sollecitazioni scientifiche che un centro di ricerca alpina può fornire.

Renata Attolini

Segretaria Provinciale di Sinistra Italiana.