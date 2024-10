ATTOLINI (SINISTRA ITALIANA) * MANIFESTAZIONI PACE – CONFERENZA STAMPA CGIL DEL TRENTINO: «SAREMO IN PIAZZA PER DI “NO“ ALLA GUERRA, SABATO 26 OTTOBRE»

16.33 - lunedì 21 ottobre 2024

//

Come Sinistra Italiana abbiamo partecipato presso la sede della CGIL del Trentino alla conferenza di presentazione delle manifestazioni di pace che si terranno sabato 26 ottobre in tutta Italia.

Vogliamo non dover più ascoltare parole di guerra, parole che non lasciano spazio a soluzioni diverse dal mettere altre bombe sulle bombe. Vogliamo saltare la domanda “tu con chi stai?

Vogliamo abbandonare la logica binaria che distingue tra amico e nemico, bene e male, quel meccanismo che ci fa parteggiare per questo o quello.

Essere contro la guerra significa essere “sempre” contro la guerra, da qualsiasi parte arrivi l’aggressione. Perché non esiste una guerra umanitaria, giusta, che esporti democrazia.

Perché a farne le spese, in ogni guerra, a pagare le conseguenze della sete di potere, delle rivendicazioni nazionaliste, degli interessi economici, sono sempre i civili, gli innocenti, i più fragili, le popolazioni inermi.

Di loro dobbiamo preoccuparci e se il primo obiettivo deve essere la protezione umanitaria dei civili, deve seguire a ruota l’individuazione della strada per il dialogo, la pacificazione e poi, ancora, per il disarmo e la demilitarizzazione. Quindi saremo in piazza per difendere ancora una volta la pace, per dire che il disarmo totale e la pace generalizzata sono il presupposto essenziale per difendere e ricostruire il futuro del pianeta Terra.

Per l’Assemblea Provinciale di Sinistra Italiana, Renata Attolini