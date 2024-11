ATTOLINI (SINISTRA) COPPOLA E FERNANDEZ (VERDI) * TRENTO – CHIUSURA CICLO RIFIUTI: «BENE LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO IANESELLI, SULLA “MIGLIOR TECNOLOGIA ESISTENTE”»

14.45 - sabato 30 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Alleanza Verdi e Sinistra, che da anni approfondisce le problematiche della gestione dei rifiuti, ha accolto con piacere le dichiarazioni del sindaco Franco Ianeselli che annuncia di essere a favore, per la chiusura del ciclo, della “miglior tecnologia esistente”.

Questo significa che si comincia ad abbandonare l’idea che la scelta ottimale sia quella dell’inceneritore per approfondire altre possibilità ed è lo stesso professor Crema, che ha diretto lo studio commissionato dalla Provincia ad FBK, a preferire la tecnologia della gassificazione che non produce emissioni e consente anche di ricavare idrogeno. Il problema della gestione dei rifiuti, per essere davvero efficace e non inquinante, va affrontato in termini di economia circolare, secondo un piano integrato che preveda:

– l’obiettivo prioritario di produrre meno rifiuti, agendo su riduzione degli imballaggi e utilizzo di materiali ecosostenibili a livello industriale

– incremento e miglioramento della raccolta differenziata e del riciclaggio

– gestione del ciclo dei rifiuti a livello provinciale – meglio ancora se regionale – secondo un processo partecipativo, e non demandando le scelte ai singoli comuni

– chiusura del ciclo con la soluzione meno impattante dal punto di vista della sostenibilità.

Ad un impianto di incenerimento dei rifiuti Alleanza Verdi e Sinistra è da sempre contraria perché produce una combustione ad alta temperatura che richiede apporto costante di rifiuti, di ossigeno e anche di gas metano, e rilascia consistenti emissioni di CO2, gas climalterante.

Dal momento che le discariche, altamente inquinanti, sono fuori discussione e che ogni territorio dovrebbe essere in grado di controllare il ciclo fino alla chiusura, si deve pensare ad un trattamento del residuo che preveda anche tecnologie che non richiedano l’apporto continuo di rifiuti e di ossigeno, producano materiali idonei ad utilizzi ed energia pulita, non producano emissioni.

*

Renata Attolini, Segretaria provinciale di Sinistra Italiana

Lucia Coppola e Andreas Fernandez, Portavoci provinciali di Europa Verde – Verdi