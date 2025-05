ATTOLINI * GAZA: “LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE DEVE INTERVENIRE, QUELLO CHE STA ACCADENDO AL POPOLO PALESTINESE È INACCETTABILE”

09.55 - domenica 11 maggio 2025

Si è svolto ieri in piazza Lodron a Trento il presidio per l’autodeterminazione palestinese e il rispetto del diritto internazionale e umanitario, organizzato da ANPI, ARCI, CGIL e CSBRUNO.

Ho accolto con piacere la richiesta da parte degli organizzatori di intervenire per Alleanza Verdi e Sinistra.

I due partiti della nostra alleanza hanno sempre operato per la solidarietà alla Palestina e votato contro il riarmo, a favore della pace sempre e ovunque e i nostri parlamentari sono tornati da poco dalla missione Occhi in Palestina. Sono tornati, ma con gli occhi pieni di ciò che non si può dimenticare perché quello che accade nei Territori Occupati è intollerabile.

Ne sono orgogliosa, ma i loro racconti, come altri racconti che sentiamo ogni giorno mi prendono allo stomaco, al cuore. Le mamme fingono di cucinare per placare la fame dei loro bambini.

CI sono parole che devono essere espulse dalla storia e invece sono la quotidianità a gaza da 582 giorni: discriminazione, apartheid, pulizia etnica, deportazione, guerra, bombe, droni, black out, macerie, fame, sete, malattia, sterminio, genocidio.

La comunità internazionale non può più stare a guardare, deve intervenire ora perché quello che sta accadendo a Gaza sulla pelle del popolo palestinese è disumano e inaccettabile.

Noi di AVS non siamo complici e non resteremo in silenzio.

*

Renata Attolini, Segretaria Provinciale di Sinistra Italiana e consigliera comunale per Alleanza Verdi e Sinistra