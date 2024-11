ATTOLINI E FERNANDEZ (AVS) * TRENTINO – MONTE BONDONE: «INNEVAMENTO VIOTE, CONTRARI ALLA REALIZZAZIONE DI UN BACINO»

16.13 - venerdì 8 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il progetto per la realizzazione di un bacino idrico alle Viote per l’innevamento artificiale viene rilanciato in questi giorni dal Presidente di Trento Funivie, Fulvio Rigotti.

Va sottolineato che, contrariamente a quanto afferma Rigotti, nel progetto si prevede che il riempimento del bacino venga effettuato pompando acqua dal torrente Vela – i progetti riportano il disegno delle tubature previste – e non con il recupero dell’acqua piovana e di quella di fusione della neve, che sarebbe comunque minimo per la stessa conformazione territoriale della piana. Questo non fa che aggravare, evidentemente, il danno ambientale che tale opera causerebbe.

L’ipotesi di bacino per l’innevamento alle Viote sembrava abbandonata dopo la contrarietà espressa dalle Asuc, dalle associazioni ambientaliste, da cittadine e cittadini. Alleanza Verdi e Sinistra l’aveva messa al centro dei colloqui con il Sindaco Ianeselli, assieme ad altri temi ambientali e sociali, prima di confermare la partecipazione alla coalizione di centro sinistra, e il Sindaco stesso aveva condiviso con noi la contrarietà alla localizzazione del bacino nella piana delle Viote.

Ora noi continuiamo a ritenere importante preservare da ulteriori sfregi quel luogo, già impoverito nelle caratteristiche di biodiversità di cui godeva da lavori di ripristino, e tutelare la torbiera, preziosa risorsa naturale d’acqua in quota.

Crediamo sia ora di investire sulla transizione da un turismo incentrato quasi esclusivamente sullo sci, reso problematico dal cambiamento climatico che ha ridotto i giorni di copertura nevosa e alza progressivamente e inesorabilmente lo zero termico, verso proposte adeguate al nuovo contesto. Si deve pianificare uno sviluppo dolce del turismo di montagna, che incentivi le attività produttive sostenibili e le proposte scientifiche dell’orto botanico del Bondone, che preservi le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca così allo sviluppo socio-economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano e soggiornano nelle aree protette.

Sarà compito dell’amministrazione comunale cercare di far comprendere anche gli operatori turistici l’opportunità, ed anzi la necessità, di modificare per tempo il tipo di offerta, in collaborazione con l’ente pubblico, per la difesa del nostro ambiente, in un’ottica lungimirante anche dal punto di vista economico.

Per quanto sopra esposto rimaniamo fermamente contrari alla realizzazione di un bacino per l’innevamento alle Viote.

*

Renata Attolini, Segretaria Provinciale di Sinistra Italiana e consigliera circoscrizionale per AVS

Andreas Fernandez, Coportavoce di Europa Verde Trentino e consigliere comunale per AVS