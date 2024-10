ATTOLINI – COPPOLA (AVS) * BYPASS FERROVIARIO TRENTO: «SICUREZZA TERRITORIO, NON SMETTEREMO DI FARE SENTIRE LA NOSTRA VOCE»

20.34 - sabato 19 ottobre 2024

Bypass: AVS non smetterà di far sentire la sua voce. Su L’Adige del 18 ottobre si sottolinea che solo il consigliere Maschio ha consegnato una risposta scritta al documento presentato ai capogruppo comunali dalle associazioni e reti che si battono contro il bypass ferroviario della città di Trento.

Alleanza Verdi e Sinistra, nelle due componenti di Europa Verde e Sinistra Italiana, si è spesa fin dal 2021 per lo studio e la rilevazione dei punti critici del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del bypass ferroviario di Trento.

Ecco in sintesi, l’elenco delle azioni intraprese:

– partecipazione di nostri rappresentanti a tutte le manifestazioni ed eventi organizzati da reti e associazioni;

– consegna da parte di Sinistra Italiana di un consistente dossier ad Andrea Pillon, coordinatore del dibattito pubblico preliminare;

– voto di astensione da parte del consigliere di AVS, unico in tutto il consiglio, sul parere per dare il via all’iter;

– firma dell’esposto alla magistratura da parete di EV e sostegno al ricorso al TAR da parte di SI;

– appello della Segretaria Provinciale di Sinistra Italiana alla Presidente della Commissione Europea Ursula von del Leyen per segnalare in particolare l’attraversamento del SIn e lo scavo sotto la Marzola e la sua deformazione gravitativa profonda di versante (DGPV);

– collaborazione alle interrogazioni della Circoscrizione Centro Storico Piedicastello (consigliera Attolini);

– frequenti e puntuali interrogazioni in Comune su ogni nuovo problema che si presentava nell’iter (consigliere Fernandez);

– analoghe interrogazioni in Consiglio Provinciale (Consigliera Coppola)

– interrogazioni al Parlamento Italiano (Fratoianni), al Senato Italiano (De Cristofaro), al Parlamento Europeo (Evi);

– numerosissimi comunicati stampa di denuncia, nei quali ripetutamente, fino a ieri, i rappresentanti di Alleanza Verdi e Sinistra chiedevano che l’amministrazione imponesse uno stop ai lavori per consentire una riflessione approfondita su tutto il progetto, perché lo si potesse modificare e realizzare facendo prevalere il bene della città e dei suoi abitanti su ogni altra considerazione di tipo politico e/o economico.

Sulla scorta di tutti questi fatti, diventa quasi superfluo, ma comunque utile, ribadire che Alleanza Verdi e Sinistra condivide la richiesta dei comitati e delle reti di mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del territorio e dei suoi cittadini, a partire dalla bonifica dei siti inquinati.

Apprendiamo intanto con soddisfazione la nascita, su stimolo dell’autorità giudiziaria che si è mossa anche grazie alle azioni di cui sopra, di un Tavolo Tecnico Permanente, atto a monitorare e coordinare modalità e tempi dell’azione di bonifica.

Renata Attolini, Segretaria Provinciale di Sinistra Italiana

Lucia Coppola, Coportavoce Provinciale di Europa Verde