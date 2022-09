ASSOCIAZIONE TRANSDOLOMITES * “I GIOVANI ED IL CLIMA“: « I PROTAGONISTI RACCONTERANNO ESPERIENZE DI STUDIO E PROGRAMMI FUTURI, APPUNTAMENTO A PREDAZZO (29/9 – 20.30) »

16.21 - martedì 27 settembre 2022

Nell’àmbito delle iniziative che fanno da cornice al Festival del Gusto di Predazzo di 1 e 2 ottobre prossimi, giovedì 29 settembre ore 20,30 nella Sala Conferenze del Municipio di Predazzo avrà luogo la pubblica serata con il titolo; I giovani ed il clima.

Promossa da Transdolomites in collaborazione con Comune di Predazzo e APT Val di Fiemme la serata si rivolge al pubblico degli adulti e dei giovani.

Vede i giovani protagonisti invitati a raccontare progetti, esperienze di studio, programmi futuri che li vede coinvolti nel vasto tema delle politiche ambientali, ricerche storiche svolte nella valli di Fiemme e Fassa ad es. con un appassionato lavoro portato svolto da studenti e studentesse degli Istituti ” La Rosa Bianca-Weisse Rose ” di Cavalese circa il georeferenziamento del ponte ferroviario a Masi di Cavalese, sul quale sono transitati i treni della ferrovia Ora-Predazzo.

La scaletta darà spazio all’esperienza del Campus giovanile di EUSALP che per alcuni giorni ha soggiornato a Predazzo nel luglio 2022. Evento promosso da Provincia Autonoma di Trento, EUREGIO, Tirolo austriaco, MUSE, Comune di Predazzo , coinvolgendo Transdolomites assieme a varie altre realtà locali.

Un caloroso invito di partecipazione viene rivolto ai residenti ed in particolare ai giovani che il 29 sera avranno non solo occasione per ascoltare i loro coetanei ma cogliere l’occasione di stimolo per future attività.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites