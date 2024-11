ASSOCIAZIONE SINDACI EMERITI – TRENTINO * ASSEMBLEA ANNUALE: «MIGLIORARE LA FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI»

19.00 - martedì 12 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Assemblea Annuale dell’Associazione dei Sindaci Emeriti del Trentino

Durante l’assemblea annuale dell’associazione dei sindaci emeriti del Trentino, il presidente Armando Benedetti ha voluto porre l’accento su un tema di crescente rilevanza: l’astensionismo elettorale, non solo in Italia , ma in tutto il mondo occidentale. L’incontro è stato introdotto da una tavola rotonda con la partecipazione del professor Geremia Gios, del professor Marco Brunazzo e del presidente del consiglio comunale di Trento Paolo Piccoli, i quali hanno condiviso le loro riflessioni sul fenomeno; è poi seguito il dibattito.

Tra le cause principali, si è evidenziata la sfiducia nella politica e la convinzione che il voto abbia un impatto limitato sulle questioni che necessitano di attenzione, anche a seguito di una sempre maggiore influenza delle segreterie dei partiti e una sempre più ridotta possibilità dei cittadini di scelta reale dei propri rappresentanti.

Le cause sono state suddivise in diverse categorie:

– **Economiche**: Il consumismo e il benessere hanno portato a una crescita dell’individualismo, contribuendo a un forte riflusso verso la sfera privata. Tuttavia, è emersa anche una spinta verso un senso di comunità maggiormente percepibile, visibile nel volontariato.

– **Sociali**: Alcuni gruppi sociali si sentono scoraggiati dovendo affrontare difficoltà economiche e abitative che avvertono poco modificabili dalla politica.

– **Culturali**: Si è sottolineata la mancanza di consapevolezza sull’importanza della manutenzione quotidiana della democrazia, necessaria per il suo corretto funzionamento, come se la democrazia e tutti i diritti ad essa connessi fossero acquisti per sempre.

– **Politiche**: Il voto è spesso percepito come superfluo o privo di valore, riducendo ulteriormente la partecipazione.

Per affrontare questa problematica, i partecipanti al dibattito hanno suggerito diverse strategie:

1. **Migliorare la Fiducia nelle Istituzioni**: È fondamentale promuovere maggiore trasparenza, integrità e responsabilità da parte dei politici per riconquistare la fiducia dei cittadini. L’esempio, è stato rimarcato, conta più di tanti discorsi o programmi.

2. **Comunicazione Chiara**: È necessario utilizzare linguaggi più comprensibili e garantire coerenza tra le promesse elettorali e le azioni amministrative successive.

3. **Facilitare l’Accesso al Voto**: Si è discusso della possibilità di introdurre modalità di voto elettronico o per corrispondenza, assicurando al contempo la sicurezza e l’integrità di tali sistemi.

4. **Educazione Civica**: Un rafforzamento dell’educazione civica nelle scuole è considerato essenziale per formare cittadini consapevoli e attivi.

Al centro della riflessione è stato posto anche il delicato equilibrio tra libertà e sicurezza. I relatori hanno sottolineato l’importanza di garantire la libertà senza compromettere la sicurezza e viceversa, evidenziando i rischi legati a un possibile scivolamento verso forme autoritarie di governo quando tale equilibrio non venga assicurato.

Infine interessanti riflessioni sono intervenute anche sullo stato dell’autonomia trentina e sul ruolo dei Comuni, che andrebbe rafforzato, sia finanziariamente sia nelle strutture tecniche, per poter attuare appieno quel principio di sussidiarietà che ne è la migliore espressione.