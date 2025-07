ASSOCIAZIONE S. MASSENZA PICCOLA NIZZA DE TRENT * “NOTE DI GRAPPA”: «LE CINQUE DISTILLERIE DEL PAESE OFFRIRANNO ESIBIZIONI DI JAZZ – SOUL – FUNK E BLUES (1/8 ORE 20.00)»

18.29 - sabato 26 luglio 2025

Venerdì 1° agosto, a partire dalle 20.00, a Santa Massenza. È partito il conto alla rovescia per la seconda edizione di Note di Grappa, l’evento pensato dall’Associazione Santa Massenza Piccola Nizza de Trent – già ideatrice della celebre Notte degli alambicchi accesi – con la partecipazione delle distillerie di Santa Massenza e il supporto dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino e di Garda Trentino con l’obiettivo di valorizzare la produzione tipica di questo luogo, ovvero la grappa artigianale trentina.

L’appuntamento è dunque per venerdì 1° agosto, a partire dalle 20.00, nel caratteristico borgo della Valle dei Laghi, che vanta la più alta concentrazione in Italia di distillerie a conduzione familiare, con una serata speciale a base di musica live, ottimo cibo e drink d’autore.

Tutte le cinque distillerie del paese offriranno infatti esibizioni di jazz, soul, funk e blues, accompagnate da stuzzichini selezionati da Slow Food e da una serie di proposte di grappa in miscelazione – in formato assaggio – studiate dai giovani distillatori di Santa Massenza con il supporto di barmen professionisti, per un vero e proprio viaggio multisensoriale.

Casimiro proporrà il “Casimiro Special Collins”, a base di grappa di Gewürztraminer, liquore a base di grappa al mugo, mix di agrumi, miele millefiori e tonica alle erbe, in abbinamento ai ritmi blues del Turo/Mosna duo.

Da Francesco Poli si degusterà “L’Oro di Francesco”, con grappa di Moscato, amaro Orus, succo di limone, sciroppo di sambuco e velluto al sambuco, sulle note di bossa nova del Carolina Zingler trio.

Da Giovanni Poli si scoprirà “Il segreto di Gio”, con grappa di Vino Santo 10 anni, liquore a base di grappa al nocino e genziana, grappa alla genziana, Vino Santo e confettura di fichi, insieme alle sonorità folk e jazz del Daniele Patton Trio.

Presso Giulio e Mauro è in programma il tasting di “Giulio e Mauro Berry’s”, con grappa di Schiava, liquore a base di grappa al mirtillo, mix di agrumi e purea di lamponi, impreziosito dal jazz di Federico Bosio.

Infine a Maxentia l’assaggio è del “Maxentia Fizz”, con grappa di Nosiola, liquore a base di grappa al corniolo, vermouth rosso, succo di limone, sciroppo di sambuco e tonica, da sorseggiare con il jazz dei Frim fram Sauce, ovvero Anna Farronato e Matteo Padoin.

I partecipanti si muoveranno a rotazione da una distilleria all’altra e potranno anche acquistare solo la proposta musica&food. Per chi si volesse fermare anche a cena, a disposizione del pubblico il food truck di Paolo Betti, Cuoco dell’Alleanza Slow Food, con due piatti pensati per arricchire e rendere ancora più sfizioso l’evento.

Prenotazioni su gardatrentino.it/NoteDiGrappa