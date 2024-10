“ASSOCIAZIONE RETE CITTADINI” – TRENTO * SCUOLE: «INQUINANTI CON “VALORI POCO FUORI NORMA”, AGLI AMMINISTRATORI NON IMPORTA SE VENGONO SUPERATI»

10.16 - venerdì 4 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Inquinanti nei giardini delle scuole. Si continua a parlare di questi “limiti di legge”, ma sembra che ai nostri amministratori non importi se vengono superati. Si fa riferimento a “valori poco fuori norma”, quasi a voler minimizzare il fatto che i livelli di piombo e idrocarburi aromatici siano superiori a quanto stabilito dalla legge, come se non fosse una questione grave. Questo atteggiamento disinvolto lascia senza parole. Come se ci dicessero: “Non preoccupatevi, è solo un po’ oltre il limite, nulla di cui allarmarsi!”. Questi inquinanti non sono semplici numeri su un foglio: sono sostanze tossiche che possono entrare nel corpo dei nostri figli, che frequentano quelle scuole e utilizzano quegli spazi quotidianamente.

Non ha importanza quanto questi valori siano “fuori norma”; ciò che conta è che lo siano. Superare anche di poco i limiti fissati per legge non dovrebbe mai essere considerato accettabile. Le norme esistono per proteggerci e, se vengono infrante, anche di poco, la sicurezza non dovrebbe essere trattata con superficialità. Ma ci chiediamo: qualcuno ha verificato le condizioni di salute dei bambini che hanno frequentato questi spazi negli anni passati? Quali effetti potrebbero già essere stati causati dall’esposizione a queste sostanze?

E oggi, cosa rischiano i nostri figli per il loro futuro, se continuiamo a ignorare questi segnali d’allarme? Stiamo parlando della salute dei nostri figli, della nostra comunità. Questa interpretazione lassista delle regole è un pericoloso precedente, una diseducazione che rischia di diventare la nuova normalità. La sicurezza non può e non deve mai essere oggetto di compromesso, specialmente quando sono in gioco le vite delle persone. Ci chiediamo se qualcuno si prenderà mai davvero la responsabilità di questa situazione e adotterà le misure necessarie per garantire un ambiente sicuro per tutti noi.

*

Associazione Rete dei Cittadini