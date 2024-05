ASSOCIAZIONE PUBBLICI ESERCIZI * FESTIVAL ECONOMIA: PRESIDENTE ROMAN, «WELFARE – OCCUPAZIONE – POLITICHE DEL LAVORO, I TEMI SUI QUALI SIAMO ATTENTI»

17.32 - lunedì 27 maggio 2024



Festival dell’Economia, un bilancio dell’Associazione pubblici esercizi. Protagonista di due eventi dal grande seguito, l’Associazione tira le fila sulla partecipazione alla kermesse arancione. È positivo il bilancio dell’Associazione dei pubblici esercizi del Trentino all’edizione 2024 del Festival dell’Economia di Trento. Sia in termini di affluenza di pubblico nei giorni dell’evento che per la stessa partecipazione dell’associazione in due panel particolarmente affollati, sui temi del welfare e occupazione e della questione di genere. «Siamo molto soddisfatti – chiosa la presidente Fabia Roman – perché crediamo di aver dato il nostro contributo alla buona realizzazione di questa edizione: è ancora presto per avere un quadro definitivo del bilancio del Festival ma direi che ci sono molti segnali positivi. In particolare, abbiamo partecipato con orgoglio con il nostro presidente nazionale Lino Enrico Stoppani e con la presidente di Fipe Donne Valentina Picca Bianchi».

Nel ricchissimo calendario dell’edizione 2024 del Festival dell’Economia di Trento hanno trovato spazio anche due eventi organizzati dall’Associazione dei pubblici esercizi del Trentino, dedicati a welfare e occupazione – moderato dal vicedirettore del Sole24Ore Sebastiano Barisoni ed ha visto la partecipazione, tra gli altri, del presidente di Fipe Lino Enrico Stoppani – e sulla questione della parità di genere, con la presidente nazionale Fipe Donne Valentina Picca Bianchi. Entrambi gli eventi sono stati “sold out”, con una lunga fila di interessati che non sono riusciti ad accedere perché è stata raggiunta la capienza massima delle sale.

«Voglio ringraziare gli organizzatori del Festival – commenta la presidente dell’Associazione Fabia Roman – la Provincia di Trento con Trentino Marketing ed il Sole 24 Ore; soprattutto grazie ai nostri vertici nazionali, il presidente Stoppani ma anche la presidente Fipe Donne Picca Bianchi, per aver dato spessore ai panel che abbiamo portato al Festival. Welfare, occupazione e politiche del lavoro ma anche le questioni di genere – sulle quali siamo attivi anche con Sicurezza Vera – sono temi sui quali siamo molto attenti come Associazione: stiamo già lavorando ad altri eventi per affrontare questi argomenti a beneficio degli associati, delle imprese e dell’intero territorio trentino».