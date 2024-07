“ASSOCIAZIONE PRODIGIO“ * “EUFORIA CIRCUS FESTIVAL 2024“: «A TRENTO MUSICA E ARTI PERFORMATIVE, A S. ANNA – SOPRAMONTE (19-21/7)»

08.58 - lunedì 15 luglio 2024

Arriva Euforia Circus Festival 2024! Anche quest’anno torna Euforia Circus Festival, il festival di circo, musica e arti performative, in programma a S. Anna – Sopramonte tra il 19 e il 21 luglio. Euforia è un festival gratuito organizzato dalla direttrice artistica Miriana Nardelli che mira a stimolare la crescita e la diffusione della cultura nella regione attraverso spettacoli dal vivo, laboratori, talk e molto altro. L’evento, organizzato grazie al team di produzione e alla realtà capofila Associazione PRODIGIO e ad un gruppo di progettazione giovani (tutti tra i 25 e i 40 anni), vuole raccontare in senso unico il concetto di comunità, tema centrale nell’edizione, non casualmente in concomitanza con l’anno di Trento Capitale del Volontariato. Proprio per questo, oltre agli spettacoli degli artisti professionisti tra circo e ballo, Euforia coinvolgerà attivamente e direttamente il pubblico con momenti di formazione sui fondamentali dell’arte circense o con riflessioni sui temi dell’inclusione sociale o sulle problematiche legate all’ambiente. Segno della forte idea di comunità del festival anche la presenza di un gruppo di co-produzione di ragazze tra i 12 e i 20 anni provenienti da Trento, Bolzano e Torino che, con quasi 40 adesioni per questa edizione, giocheranno un ruolo fondamentale nella creazione del programma del festival.

Novità di quest’anno, inoltre, la biblioteca euforica e il Caffè degli artisti! La Biblioteca euforica si configura come un libro interattivo, fruibile durante le tre giornate di evento, scritto dagli alunni delle scuole elementari di Cadine e Sopramonte e stampato dagli studenti dell’Istituto Pavoniano Artigianelli di Trento. Il libro, collegato al territorio del Monte Bondone, sarà l’occasione per riflettere assieme ad una guida di media montagna, sul giusto modo di rapportarsi all’ambiente e al territorio con sicurezza e cura. Esplorare le diverse idee e opinioni invece l’obiettivo del Caffè degli artisti: un progetto totalmente nuovo volto alla creazione di uno spazio intimo ed accogliente progettato per favorire lo scambio e l’interazione tra artisti e professionisti del settore. La responsabile di progetto nonché moderatrice delle chiacchierate sarà Laia Picas, che sta facendo con Euforia Circus Festival il suo Tirocinio per l’università di Barcellona. Tra le novità anche la presenza di un punto viola, realtà molto nota all’estero, ossia uno spazio specifico per denunciare e affrontare situazioni di aggressione sessuale o comportamenti scorretti durante l’evento. Presenti come per gli scorsi anni giochi in legno, spettacoli e concerti dal vivo e stand di cibo e drink locale con una particolare e giusta attenzione alla sostenibilità.

IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 19/07

16.00 Inizio Festival

16.00 Workshop di circo per tuttə Adultə & Bambinə 18.30 Sorteggio lotteria euforica

19.30 Spettacolo Arakè Clara Larcher

21.00 Concerto Wunder Tandem

22.00 – 1.30 DJ Set Parade 78

SABATO 20/07

9.30 Inizio 1° passeggiata Famiglie

10.00 Inizio 2° passeggiata Giovanə/Adultə

11.30 Caffè Artistə *Solo addettə ai lavori*

11.30 Performance Alessandro Sicco

12.00 Esibizione parkour Trento

14.00 Workshop di circo per bambinə e adultə

16.00 Sorteggio lotteria euforica

16.30 Spettacolo Ragazzə co-produzione

17.00 Talk: Trento Capitale del volontariato con la Vicesindaca e assessora alla cultura e turismo E. Bozzarelli e le associazioni protagoniste dell’edizione 2024

17.30 Not my circus, not my monkeys: intervista tripla a Elena Burani, Giovanna Milano, Gaia Vimercati sul circo che verrà

18.30 La Murgatrentinerante e La Murga di Padova

19.00 Site Specific Cha Cha Chabelita Vous Revoir

20.00 La Murgatrentinerante e La Murga di Padova

21.00 Concerto Rebel Rootz

22.30 – 1.30 DJ Set Check on Fusion

DOMENICA 21/07

9.30 Inizio 1° passeggiata Famiglie

10.00 Inizio 2° passeggiata Giovanə/Adultə

11.30 Performance Alessandro Sicco

12.00 Esibizione parkour Trento

14.00 Workshop di circo per bambinə e adultə

16.30 Sorteggio lotteria euforica

17.00 Talk sull’inclusione PRODIGIO ODV modera Ambra Proto 18.00 La Murga di Padova

18.30 Spettacolo compagnie La Désarmante

19.15 La Murga di Padova

20.00 Spettacolo Circo Sottovuoto

21.00- 22.00 Dj set Chiusura Festival

ACCESSIBILITA’ e AMBIENTE

Ampliare e migliorare la vita relazionale delle persone disabili e sole è uno dei punti cardini dell’associazione PRODIGIO promotrice dell’evento. Proprio per questo anche per quest’anno sarà possibile accedere al festival in maniera del tutto agibile grazie alla presenza di un pulmino accessibile prenotabile inviando una mail ad associazione@prodigio.it

Quest’anno il festival si avvarrà inoltre di ben tre accompagnatori di media montagna che nelle mattine del sabato e della domenica guideranno due passeggiate da Sopramonte e Sant’Anna con l’idea di far scoprire il territorio e sensibilizzare sulle tematiche ambientali.

PUNTO VIOLA

All’interno di Euforia Circus Festival come ogni anno non saranno tollerati atteggiamenti maschilisti, razzisti, lgbti-fobici, classisti, grassofobici e abilisti. Per questa edizione allo scopo di tutelare i partecipanti è stato introdotto il “punto viola”, realtà molto nota all’estero e meno in Italia. Attraverso questo spazio specifico sarà possibile denunciare un’aggressione subita su di sé o su altri trovando persone specializzate pronte ad assistere e a tutelare i partecipanti. È responsabilità di tutti e tutte costruire spazi di festa più sicuri e più liberi.

PARTNER DEL PROGETTO

Moltissimi quest’anno i partner del progetto, segno del forte entusiasmo che il festival accende di anno in anno. Tra questi: Mercanti di Luce ASD per la logistica, ASUC Sopramonte per la cessione territori/forestale, Circoscrizione n. 3 del Bondone per la parte amministrativa e cessione sale e Gruppo OASI per le attività legate alle famiglie e per la biblioteca euforica. Sono inoltre partner della co-produzione: Reale Società di Ginnastica Torino, sede della Scuola di Circo Flic e Spazio Liquido, La Tasca Teatro. Dal 2024 sono infine partner del progetto anche Progetto SLIP, l’Associazione AIBWS, Ginnastica Trento, l’Università di Barcellona, SUSAT, Slam Circus Bolzano, Tut Gardol en Festa, Proloco Cadine, Clown di corsia con Ass. Doot. N.O.ris (nucleo operativo risate), Uva e Menta.

La rassegna è stata realizzata con il sostegno del Comune di Trento e Fondazione Caritro

Ringraziamo la generosità di Segata S.P.A., Macelleria Salumeria Cainelli Marco, La Salumeria Belli, Enoteca dal Dolfo, Pulitait, Distilleria Leonardelli, Panificio moderno, e Famiglia cooperativa di Sopramonte