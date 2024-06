ASSOCIAZIONE OPERATORI MONTE BONDONE (TN) * NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 2024-2027: «PAOLO TORBOLI PRESIDENTE, YURI NICOLUSSI VICE»

07.39 - mercoledì 19 giugno 2024

Eletto il Nuovo Consiglio Direttivo 2024-2027. Monte Bondone – Si è tenuta sul Monte Bondone l’Assemblea Elettiva Triennale dell’Associazione Operatori del Monte Bondone. Nei primi punti dell’Ordine del giorno è stato fatto anche il bilancio della stagione invernale appena conclusa, che ha messo in risalto, numeri importanti e la crescita del Monte Bondone nel settore invernale, da un punto di vista Turistico/Economico. Dopo una serie di interventi degli Operatori presenti è stato eletto ad unanimità il nuovo Consiglio Direttivo così composto: Lorena Boniciolli, Pietro Borgogno, Juri Dossena, Yuri Nicolussi, Paolo Prada, Paolo Torboli. Successivamente il Nuovo Direttivo dell’Associazione Operatori Monte Bondone, si è riunito per la nomina del presidente, vice-presidente e del segretario.

Il consiglio ha cosi votato ad unanimità:

Paolo Torboli (Presidente)

Yuri Nicolussi (Vice Presidente)

Lorena Boniciolli (Segretario)

Paolo Prada (Consigliere)

Pietro Borgogno (Consigliere)

Juri Dossena (Consigliere)

Il Neo Presidente Paolo Torboli insieme al consiglio, ha espresso la volontà di rafforzare l’unione fra i soci, di dare nuova linfa e vitalità sviluppando nuove idee che sono già in cantiere, a favore dello sviluppo della montagna di Trento. Inoltre sarà necessario sostenere i progetti già appoggiati dalle Provincia Autonoma di Trento e dal Comune di Trento, fra questi di assoluta primaria importanza il bacino artificiale per l’innevamento programmato e il collegamento del grande impianto Trento-Monte Bondone. Il nuovo consiglio ringrazia per l’operato il precedente mandato.

Il Consiglio

Associazione Operatori Monte Bondone