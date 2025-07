ASSOCIAZIONE MUSICA RIVA (TN) * FESTIVAL 2025: «IL PRIMO WEEKEND HA REGISTRATO 2.000 PRESENZE, SOLD OUT PER TUTTI EVENTI»

18.06 - lunedì 21 luglio 2025

MusicRiva Festival 2025: un inizio col botto con oltre 2000 presenze e concerti sold out. È partita con il botto la 41esima edizione del MusicaRiva Festival, che dal 18 al 27 luglio 2025 trasforma Riva del Garda e l’Alto Garda in un vibrante palcoscenico di musica, arte e sinergie. Il primo weekend ha registrato oltre 2000 presenze, con tutti gli eventi sold out, celebrando l’arte a 360 gradi e consolidando il festival come un ponte tra tradizione, innovazione e sostegno alla comunità, grazie a una fittissima rete di collaborazioni con associazioni, enti, scuole e realtà locali dell’Alto Garda, Ledro e della Provincia di Trento.

Il festival ha preso il via con un’anteprima mercoledì scorso con “900… Suoni dal secolo breve” presso il Convento di Campo Lomaso a Comano Terme. Il MusicaRiva Accordion Quartet (Marco Salvetti, Jacopo Zendri, Martin Klemm, Matteo Trentini), con il contrabbassista Nicola Ziliani e gli ospiti Nadeshda Nesterova e Mario Stefano Pietrodarchi, ha offerto una performance travolgente in una cornice suggestiva, dando il via a un weekend di emozioni indimenticabili.

Il momento «clou» del weekend è stato il concerto inaugurale “Verso la luce” di venerdì scorso, che ha riempito l’Auditorium San Giuseppe di Riva del Garda. L’Orchestra delle Alpi, diretta dal maestro Luka Hauser, ha eseguito la monumentale Sinfonia n.5 di Gustav Mahler, regalando un’esperienza di straordinaria intensità emotiva. L’evento ha registrato il tutto esaurito.

La serata si è conclusa con un momento di convivialità estremamente partecipato e organizzato in collaborazione con COOP Alto Garda, Associazione Nazionale Carabinieri di Riva del Garda, Cooperativa Sociale Kaleidoscopio, Hotel Virgilio, Luogo Comune, Proloco Rione Degasperi, Up&Mind e ViviRione, con il fondamentale supporto del Comune di Riva del Garda.

Durante il fine settimana, MusicRiva ha offerto un ricco programma con concerti di musica classica e contemporanea, danza e seminari culturali, tra cui la City of Belfast Youth Orchestra, l’Eos Quartet, l’Orchestra Haydn, il pianista Giuseppe Fiorenza, la Contemporary Dance Academy e il Quintetto Amarcord, in location suggestive come il Cortile della Rocca, Palazzo Martini, il Grand Hotel Liberty, i Giardini Giuseppe Verdi e la Spiaggia degli Olivi. La magia è proseguita sabato con il concerto dell’Orchestra Haydn nel Cortile della Rocca, che ha incantato il pubblico con brani, Mozart e Schubert, e con gli altri eventi organizzati dall’associazione, che hanno spaziato dalla musica alla danza, celebrando l’arte in tutte le sue forme.

Domenica sera, un incantevole concerto nella suggestiva cornice della Spiaggia degli Olivi ha visto il Quintetto Amarcord, con Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon, eseguire musiche di Morricone, Rota e Piazzolla, chiudendo il weekend con un viaggio musicale emozionante.

E ora, un’altra settimana all’insegna della musica attende il pubblico con nuovi eventi imperdibili.

