ASSOCIAZIONE GROSSISTI E PMI * “BUILD IN TRENTINO”: «IL FUTURO DELL’EDILIZIA PASSA DA QUALITÀ, SINERGIA D INNOVAZIONE»

17.56 - giovedì 14 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

BUILD IN TRENTINO: il futuro dell’edilizia passa da qualità, sinergia e innovazione. L’Associazione grossisti e PMI del Trentino ha riunito l’intera filiera provinciale oggi a Mezzocorona per la prima convention Build in Trentino.

Si è tenuta oggi a Mezzocorona la convention “Build In Trentino”, un evento di riferimento per il comparto delle costruzioni, organizzato dall’Associazione Grossisti e Piccole e Medie Imprese del Trentino. La manifestazione si propone come un’importante occasione di confronto per imprese e professionisti della filiera edilizia, focalizzandosi sui temi dell’innovazione, della sostenibilità e della collaborazione tra gli attori del settore.

«È con grande piacere che oggi, in rappresentanza dell’Associazione Grossisti e Piccole e Medie Imprese del Trentino, ho l’onore di aprire questa convention, dedicata alla filiera dell’edilizia – ha dichiarato Mauro Bonvicin, presidente dell’Associazione Grossisti e PMI del Trentino – L’edilizia, oltre ad essere una colonna portante della nostra economia, è la base su cui poggia la qualità delle nostre vite. Gran parte del nostro tempo la trascorriamo in edifici che questa platea ha progettato e costruito e che continuerà a farlo cavalcando l’innovazione».

L’evento ha visto la partecipazione di professionisti, imprese, rappresentanti del settore edilizio, distributori di materiali edili e partner tecnici che collaborano per offrire soluzioni avanzate e sostenibili, al fine di rispondere alle nuove esigenze del mercato. La convention è stata aperta dai saluti dell’assessore provinciale Roberto Failoni che ha evidenziato l’importanza di un evento come quello odierno. Hanno partecipato ai lavori anche il presidente di Fimaa Trentino Severino Rigotti, il presidente dell’Associazione Artigiani Andrea De Zordo, il presidente ANCE Andrea Basso e il presidente nazionale di Federcomated Giuseppe Freri. L’evento è accreditato per la formazione professionale di architetti, ingegneri, geometri e periti industriali.

In un contesto caratterizzato dalla crescente pressione della grande distribuzione, Bonvicin ha sottolineato come i distributori all’ingrosso mantengano importanti punti di forza: «I nostri associati offrono consulenza specializzata, opzioni di vendita flessibili e personalizzate, una logistica interna funzionale al cliente e, non da ultimo, si stanno attrezzando per il recupero dei rifiuti edili. In un periodo di transizione per il settore, dovuto anche alla fine di importanti incentivi fiscali, i grossisti trentini si impegnano a guardare al futuro con ottimismo, puntando su collaborazioni strategiche e investimenti pubblici che possano garantire stabilità e crescita. Siamo consapevoli dell’incertezza che il settore dell’edilizia sta attraversando in questo periodo – ha proseguito Bonvicin – ma cerchiamo di guardare al prossimo futuro con ottimismo. Partiamo dagli investimenti pubblici, anche grazie al PNRR, e siamo prossimi alle Olimpiadi invernali, che porteranno un importante indotto anche nel nostro comparto».

Durante la convention è emersa la volontà di rafforzare un sistema di filiera a supporto del settore edile, con l’obiettivo di rispondere non solo alle necessità immediate ma anche alle sfide future. «Collaborare è un nuovo modo di competere e quindi di rispondere al mercato – ha concluso Bonvicin – e pertanto ci impegneremo affinché questi eventi possano essere replicati in futuro. È nostro compito lavorare insieme per promuovere un’edilizia che non solo risponda ai bisogni di oggi, ma che sia anche capace di guardare al domani, con un occhio attento all’ambiente, alla qualità della vita e al benessere delle future generazioni».

Con “Build In Trentino”, l’Associazione Grossisti e Piccole e Medie Imprese del Trentino si fa capofila di un progetto che pone al centro qualità, innovazione e una nuova visione di sinergia tra gli attori della filiera, dimostrando come il commercio all’ingrosso sia oggi chiamato a svolgere un ruolo strategico, non solo come fornitore di materiali, ma anche come partner di fiducia per imprese e professionisti.