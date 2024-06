ASSOCIAZIONE “GIPRO“ * “PREMIO 2024“: «VINCE IL PROGETTO “FROM ABOVE“, COORDINATO DAGLI INGEGNERI ESPOSITO – CASAGRANDE – LANZINGER»

11.32 - lunedì 10 giugno 2024

GiPro – Il progetto From Above vince il Premio GiPro 2024. Il progetto From Above, coordinato dagli ingegneri Beatrice Esposito, Federico Casagrande e da Anna Lanzinger, vince il premio GiPro 2024. La premiazione è avvenuta nel corso della festa d’estate del GiPro, appuntamento annuale dell’associazione che rappresenta oltre 5000 professionisti under 39 iscritti ai 20 ordini e collegi della Provincia Autonoma di Trento.

Tutti i progetti GiPro hanno un importante valore e una ricaduta diretta sul territorio, essendo l’espressione di diverse professioni che, in un contesto unico in Italia, hanno l’occasione di collaborare al fine di creare momenti formativi e di scambio di competenze. Il progetto From Above sta riscontrando interesse anche da parte di amministrazioni e realtà locali.

Le progettualità di GiPro sono modo di far conoscere la propria professionalità e le proprie competenze in maniera trasversale, tanto da riscontrare interesse a livello nazionale in occasione di una tavola rotonda tenutasi un mese e mezzo fa presso il consiglio direttivo nazionale dell’Associazione dei Giovani Avvocati, attualmente presieduta dall’avvocato Giulia Galvan. In tale occasione si è parlato dell’importanza della rete tra professioni e dell’opportunità di esportare il modello GiPro anche a livello nazionale, contesto nel quale l’esempio della nostra Provincia risulta fondamentale. GiPro, infatti, è una realtà operativa da oltre 15 anni, ed è attualmente presieduta dall’ingegner Rosalia Bergamin.

Nel corso della serata di venerdì è intervenuta anche la psicologa Maria Rita Colucci per presentare il bando per una borsa di studio in memoria del marito Giuseppe Disnan, con l’obiettivo di formare un giovane professionista sul tema, quanto mai attuale, del contrasto alla violenza di genere.