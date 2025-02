ASSOCIAZIONE GAYLIB * TRANSFOBIA A TRENTO: «BENE LA SOLIDARIETÀ DI PIANTEDOSI, MELONI RIAPRA IL TAVOLO LGBT A PALAZZO CHIGI»

12.05 - martedì 25 febbraio 2025

Transfobia a trento, gaylib dalla parte della poliziotta aggredita: “bene la solidarietà di Piantedosi. Meloni riapra il tavolo lgbt a palazzo Chigi”. La proposta di Oliari:”Alessia diventi testimonial dei 15 anni di impegno della Polizia con l’Oscad in difesa della comunità gay, lesbica e trans”.

L’associazione GayLib esprime profonda solidarietà e vicinanza umana alla poliziotta Alessia, agente trans della Polizia di Stato residente e operante a Trento, vittima di una gravissima aggressione subita nei giorni scorsi in un bar del capoluogo trentino.

“L’immediato intervento in protezione dell’agente da parte del ministro Piantedosi, del presidente della Provincia, Fugatti e di tutti i candidati sindaco della città tridentina, trasversalmente uniti contro violenza e discriminazioni, fa onore alle istituzioni locali e al Ministero dell’Interno” dichiara il presidente di GayLib, Luca Maggioni. “Crediamo al tempo stesso che la gravità della vicenda e il fatto che ad essere colpita sia stata una rappresentante della Polizia di Stato meriti però anche una presa di posizione politica forte da parte del vicepremier Matteo Salvini e della premier Giorgia Meloni alla quale da oltre due anni continuiamo a ricordare, purtroppo senza aver ottenuto risposte, la necessità e l’urgenza di riaprire a Palazzo Chigi il tavolo permanente di confronto con le associazioni lgbt+”.

Aderendo formalmente alla manifestazione convocata oggi a Trento dalla locale sezione Arcigay, GayLib attraverso le parole del fondatore Enrico Oliari, concittadino di Alessia, avanza anche una proposta ulteriore:”Quest’anno cadrà il 15esimo anniversario della nascita di Oscad, l’Osservatorio per la Sicurezza contro gli atti discriminatori nato dall’incontro tra la nostra associazione e l’allora Capo della Polizia, Antonio Manganelli. Cinque anni fa, in piena emergenza Covid, organizzammo per il decennale un webinar al quale la Polizia partecipò con due relatrici che furono orgogliose di intervenire in divisa all’evento”.

“Sarebbe bellissimo – riprende il fondatore e presidente onorario di GayLib – se, superato il trauma fisico, conseguenza del brutale e vile attacco subito, Alessia volesse celebrare assieme a noi come testimonial di impegno autentico, personale e nel suo caso anche professionale, i quindici anni di lavoro dell’Osservatorio. Una collaborazione tra associazioni gay, lesbiche, trans e forze dell’ordine che guadagna di senso proprio grazie al coraggio di chi, come Alessia, vive quotidianamente la sua sfida di dignità e libertà di esistere, trovando la forza di denunciare violenze e soprusi. Nella speranza viva che i responsabili di tali crimini vengano quanto prima assicurati alla giustizia” conclude Oliari.