“ASSOCIAZIONE EDUS“ * “TRENTO CITTÀ DEL NATALE”: «A PIEDICASTELLO TORNA IL GRANDE PRESEPE VIVENTE, IL 15/12 ORE 16.00»

09.18 - martedì 3 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nel bellissimo quartiere di Piedicastello a Trento, il 15 dicembre 2024 potrete prendere parte e osservare da vicino il grande Presepe Vivente. Cento figuranti: pastori, angeli, re Magi. Maria e Giuseppe che in cerca di alloggio attraversano botteghe e ostelli nella notte in cui nacque Gesù.

L’appuntamento è parte della rassegna di eventi “Trento Città del Natale”. Il Natale che non è solo alberi addobbati, regali e luci, ma l’immedesimarsi con quel che accadde duemila anni fa, nel villaggio di Betlemme. E cambiò la storia.

Frutto di un lavoro durato mesi (dalle scenografie, ai costumi, dalla scrittura del copione, testi e musiche, all’apparato tecnico), il presepe vivente è giunto quest’anno alla quarta edizione: viene proposto dall’Associazione Edus che per solidarietà, durante l’evento, raccoglierà fondi per sostenere un progetto rivolto a ragazzi di strada in Ecuador. Si tratta del progetto “Mas Corazon” per la prevenzione e la riduzione della violenza di genere a Quito.

Il villaggio di Betlemme comprenderà anche diverse botteghe artigiane per la riscoperta di antichi mestieri, mentre il Coro In cordis Jubilo accompagnerà la sacra rappresentazione. L’appuntamento è domenica 15 dicembre alle ore 16.00 nella piazza di Piedicastello.