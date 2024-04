ASSOCIAZIONE CULTURALE TRENTINO STORIA TERRITORIO * SERATA-INCONTRO: « CON IL DIRETTORE DEL MUSEO ALTO GARDA, MATTEO RAPANÀ (16/4 ORE 20.30) »

19.54 - domenica 14 aprile 2024

Incontro con Matteo Rapanà, direttore del MAG. L’Associazione culturale Trentino Storia Territorio desidera informare che nella serata di domani martedì 16 aprile, dalle ore 20.30 presso BHub Gallery ad Arco, via S. Caterina/angolo via Narzelle

organizza un incontro con il direttore del Mag Matteo Rapanà. Scrive di sé il giovane direttore del Museo Alto Garda sul suo profilo nel social network Linkedin:

“Laureato al Corso di Laurea Triennale in Conservazione dei Beni Culturali presso l’Università di Trento e al Corso di Laurea Magistrale in Archeologia presso l’Università di Padova, ho proseguito gli studi frequentando il Master World Heritage Natural Management organizzato dalla Trento School of Management a Trento e il Master Universitario di II livello in Didattica Museale Generale presso l’Università Roma Tre.

Ho collaborato con musei, università, soprintendenze ed enti pubblici e privati nelle attività di ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare attenzione all’utilizzo delle tecnologie digitali. Dal 2019 sono funzionario responsabile al MAG – Museo Alto Garda, museo che si occupa della ricerca e della valorizzazione del patrimonio storico, artistico e archeologico del territorio affacciato sulla sponda settentrionale del Lago di Garda.” Dialoga con Rapanà la dott.ssa Monia Di Mauro, laureata in Storia dell’Arte a Bologna e vicepresidente dell’Associazione Trentino Storia Territorio di Riva del Garda. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.