“ASSOCIAZIONE B E B DI QUALITÀ” – TRENTINO * ASSEMBLEA ANNUALE: «192 MILA PRESENZE ANNUE, PUNTEGGI 95,2 SU TRUSTYOU (40% PRESENZE ESTERE)»

11.09 - mercoledì 7 maggio 2025

Oltre 60 B&B festeggiano i 20 anni dell’Associazione “B&B di Qualità in Trentino” alle Terme di Levico.

Si è svolta ieri, in una cornice simbolica come quella delle Terme di Levico, la 20ª Assemblea annuale dell’Associazione “B&B di Qualità in Trentino”. Un traguardo importante, celebrato con la partecipazione di oltre 60 strutture associate, autorità istituzionali, partner e amici che hanno condiviso un momento di festa, riflessione e rilancio.

Nel corso dell’evento, la presidente Stefania Angeli ha sottolineato con orgoglio il percorso compiuto in questi vent’anni: “La nostra Associazione è cresciuta mantenendo ben saldi i valori dell’autenticità, della qualità e dell’accoglienza familiare. Abbiamo costruito una rete solida e riconosciuta, capace di offrire un modello di ospitalità che mette al centro le persone e il territorio”.

Durante l’Assemblea sono stati ricordati i dieci soci fondatori, il ruolo della Provincia Autonoma di Trento e la visione della prima presidente Enrica Bettini. L’Associazione conta oggi circa 100 strutture attive in tutta la provincia, con risultati importanti: 192.000 presenze annue, un punteggio medio di 95,2 su TrustYou, il 40% delle presenze provenienti dall’estero, oltre 1.500 Trentino Guest Card attivate e più di 20.000 visualizzazioni online per i contenuti dedicati.

Tra le novità annunciate: il lancio del nuovo sito web, sviluppato con il contributo tecnico dell’associato Davide Bolognani e il supporto strategico di Trentino Marketing; l’ingresso di Serena Bettega come nuova referente per la comunicazione social; la firma di un protocollo d’intesa con APT Trento per rafforzare la rete delle strutture ricettive nel capoluogo; e la prosecuzione della collaborazione con Accademia d’Impresa della Camera di Commercio per la formazione mirata degli operatori.

Grande attenzione è stata data anche al tema della sostenibilità: oltre 70 B&B hanno ottenuto la certificazione del progetto SUSTI, dimostrando che anche le piccole realtà possono essere protagoniste del cambiamento. “La nostra sostenibilità parte dai gesti quotidiani e si traduce in un impatto concreto e positivo sul territorio”, ha ricordato Angeli.

L’evento si è concluso con un caloroso ringraziamento ai partner storici come ASAT, alla Comunità della Valsugana, al Comune di Levico Terme e all’Assessore provinciale Roberto Failoni per il costante sostegno.

La 20ª Assemblea è stata non solo una celebrazione, ma un nuovo punto di partenza per continuare a costruire insieme un turismo di qualità, sostenibile e autentico, nel segno della relazione e del territorio.

Associazione B&B di Qualità in Trentino