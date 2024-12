ASSOCIAZIONE AGRITURISMO TRENTINO * NOMINE: «PRESIDENTE NICOLETTA ANDREIS, VICE ROSA SARTORI E GIORGIA LORENZ»

11.42 - giovedì 5 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nicoletta Andreis confermata Presidente degli Agriturismi Trentini, Rosa Sartori e Giorgia Lorenz le vicepresidenti. È stata riconfermata come Presidente dell’Associazione Agriturismo Trentino Nicoletta Andreis, titolare dell’Agritur Solasna di San Giacomo (Caldes).

La Presidente uscente, in carica dal 2021, è stata rieletta all’unanimità dal consiglio direttivo dell’Associazione nella mattinata del 4 dicembre. “Sono contenta ed onorata di continuare a guidare questo nostro percorso” – racconta Andreis, “anche se avverto la responsabilità che compete a me ed a tutto il consiglio. Abbiamo davanti alcune sfide importanti, proseguire nelle attività dell’Associazione, apportando alcune novità e assecondando la richiesta che ci arrivano dalle strutture socie sul territorio”

“Devo dire “– prosegue Andreis – “che ho deciso di riproporre la mia candidatura perché sentivo di voler portare a termine alcuni progetti. Posso affermare, con orgoglio, che in questi anni è aumentata in maniera considerevole la percezione che i soci hanno del nostro operato e dell’importanza dei nostri servizi. Ritengo che l’Associazione svolga un ruolo importantissimo, anche in affiancamento alla pubblica amministrazione, per lo sviluppo del settore agrituristico e vogliano darci il compito di tutelare ed aiutare le strutture che nascono e crescono, mantenendo alto il livello qualitativo”

Il direttivo era stato confermato quasi in blocco nel corso dell’Assemblea del 19 novembre scorso, in occasione della quale l’Associazione aveva festeggiato i cinquant’anni dalla fondazione. “Sono felice di proseguire il lavoro con il direttivo riconfermato” – prosegue Andreis ”che, ancora una volta, conferma un’ampia partecipazione femminile con ben nove elementi su tredici tra consigliere e sindache. Il consiglio ha deciso di rinnovare le Vicepresidenti ma ci terrei a ringraziare Monica Brunel e Tiziana Odorizzi per l’affiancamento ed il lavoro in questi anni”.

Nicoletta Andreis, 52 anni, è imprenditrice agricola ed agriturista dai primi anni ‘90. L’azienda è caratterizzata da una spiccata multifunzionalità che abbina zootecnia (asini, capre, molti animali di bassa corte come galline conigli ed oche ed api) e coltivazioni di mele, ortaggi, cereali e piante officinali. Nel cuore storico di San Giacomo, l’Agritur Solasna offre sia servizi di ristorazione che di accoglienza. Cambio invece alla Vicepresidenza, dove sono state elette Giorgia Lorenz dell’Agritur 8 Grappoli di Povo (Trento) e Rosa Sartori dell’Agritur Maso Pan di Caderzone.