ASSOCIAZIONE AGRITURISMO TRENTINO * ASSEMBLEA – STAGIONE 2022: « ARRIVI 139.970, PRESENZE 477.175 / PRESIDENTE ANDREIS, “RIVENDICHIAMO PIÙ ATTENZIONE ECONOMICA E PROGETTUALE“ »

15.59 - lunedì 15 maggio 2023

Interessante confronto con le istituzioni, alla presenza di oltre cento persone. Gli Agriturismi Trentini si sono ritrovati questa mattina in assemblea presso la sede della Federazione Provinciale Allevatori a Trento.

La Presidente Nicoletta Andreis ha evidenziato con soddisfazione l’intensa e competente attività svolta dall’Associazione in favore dei quasi 300 soci, strutture agrituristiche sparse su tutto il territorio provinciale. L’Associazione ha approvato un bilancio in positivo, dimostrando di aver recuperato ormai quasi tutto il passivo accumulato negli anni di pandemia.

È stata occasione anche per presentare gli straordinari numeri della stagione 2022, che ha fatto segnare un numero di presenze ed arrivi record. “Il settore agrituristico trentino ma non solo – ha ricordato la Presidente – vale molto di più di ciò che dicono i numeri: se l’accoglienza trentina si distingue per la passione, l’ospitalità, la bellezza, la cura, lo deve anche al mondo agrituristico che, più di altri settori, rimanda ai potenziali turisti una immagine di natura, territorio, originalità ed autenticità. E lo fa, ripeto, in maniera proporzionalmente molto più marcata rispetto a quanto dicano i numeri del comparto turistico generale, assicurando sempre più qualità nell’accoglienza dell’ospite.”

Andreis ha però voluto evidenziare le difficoltà che hanno caratterizzato i rapporti con la pubblica amministrazione, soprattutto negli ultimi mesi, rinnovando la richiesta ad una vicinanza non solo economica ma anche progettuale verso un mondo agrituristico che è sempre più centrale nel comparto turistico ed agricolo.

L’Assessore Zanotelli ha replicato ricordando che da parte sua e degli uffici la disponibilità è massima, ricordando anche l’iter che ha portato all’approvazione della legge e del regolamento agrituristico. “Certo, non tutte le richieste sono ricevibili o applicabili- ha dichiarato l’assessore Zanotelli – ma per ciò che possiamo fare da parte mia e della Giunta c’è massimo impegno”.

L’Assessore ha poi ricordato alcuni interventi che sono stati fatti negli scorsi anni in favore degli agriturismi, rispondendo puntualmente anche ad alcune richieste tecniche avanzate dall’Associazione e ricordando che, visto che siamo in fase di programmazione PSR, è utile per l’assessorato avere a disposizione una lista di aspetti sui quali poter programmare i prossimi eventuali interventi.

L’Assessore Failoni ha invece ricordato quanto è stato fatto per gli agriturismi dall’inizio della legislatura in questi anni, con tavoli di confronto e la partecipazione degli agriturismi al Tavolo Azzurro.

La Presidente Andreis ha concluso i lavori ringraziando gli assessori presenti ed il dirigente generale Masè, confermando che considera comunque la loro presenza un segnale di vicinanza all’Associazione, auspicando che alcuni elementi di stimolo evidenziati nella relazione possano servire a migliorare i servizi dell’associazione per il bene dei propri associati.

Alessandro Vaccari

Coordinatore Associazione Agriturismo Trentino

L’Agriturismo Trentino in cifre

• A dicembre 2022 sono circa 525 gli Agriturismi in Trentino

(510 a fine 2019, 498 a fine 2018, 478 a fine 2017, 458 a fine 2016, 445 a fine 2015, 367 a fine 2011, 255 nel 2006, 188 nel 2003)

• La composizione:

235 strutture offrono servizio di ristorazione

(di questi, 100 offrono solo ristorazione senza posti letto)

224 strutture tra 1 e 15 posti letto

143 strutture tra 15 e 30 posti letto

158 strutture non hanno posti letto

142 sono le strutture che offrono servizi di fattoria didattica

198 quelle che offrono degustazione dei prodotti aziendali

• Gli Agritur con pernottamento sono 382 con circa 5471 posti letto.

Presenze Gennaio-Dicembre 2019: 228.388 italiani, 162.781 stranieri. Totale 391.169

Presenze Gennaio-Dicembre 2020: 201.204 italiani, 81.554 stranieri. Totale 282.758

Presenze Gennaio-Dicembre 2021: 220.053 italiani, 148.115 stranieri. Totale 368.168

Presenze Gennaio-Dicembre 2022: 270.045 italiani, 207.130 stranieri. Totale 477.175

TOTALE ANNO 2019 – Arrivi 118.473 Presenze 391.169

TOTALE ANNO 2020 – Arrivi 76.147 Presenze 282.758

TOTALE ANNO 2021 – Arrivi 100.506 Presenze 368.168

TOTALE ANNO 2022 – Arrivi 139.970 Presenze 477.175