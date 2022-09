ASSOCAZIONE TRANSDOLOMITES * FESTIVAL DEL GUSTO PREDAZZO: GIRARDI, « IL 26 SETTEMBRE VIAGGIO CON IL “TRENO STORICO RENON”, DA SOPRABOLZANO A MARIA ASSUNTA »

07.35 - giovedì 15 settembre 2022

Il Festival di Predazzo promosso dal Comune di Predazzo in collaborazione con Associazione Transdolomites e Apt Val di Fiemme avrà luogo 1 e 2 ottobre 2022. L’evento di quest’anno viene anticipato da una serie di nuove iniziative allo scopo di dare maggior spazio ai temi ed alla filosofia che sin dall’inizio sono stati ingrediente caratterizzante di questa esperienza che domenica 2 ottobre si affianca alla tradizionale Desmontegada de le Vache. Il Festival di Predazzo infatti non è un mero evento di piazza ma una filosofia del come vivere la montagna. Dunque non solo enogastronomia ma i diversi modi di apprezzare il territorio.

In questo rientra a pieno titolo il piacere del viaggio. Viaggiare non significa raggiungere una destinazione nel più breve tempo possibile, ma vivere un’esperienza più ampia, a contatto con natura e culture diverse. L’ambiente alpino e dolomitico si presta particolarmente per questo tipo di esperienza, perché rappresentano un’ottima opportunità per ammirare in pieno relax la bellezza del paesaggio via via attraversato: il succedersi dei centri storici dei paesi, le cime montane, i prati fioriti gli specchi lacustri le foreste boscate.

Viaggiare e gustare il territorio trova nell’utilizzo dei mezzi pubblici il godere di un’esperienza di viaggio che si rinnova in tutte le stagioni e regala emozioni durante tutto l’anno.Il viaggio porta con sé anche un arricchimento umano crea la possibilità di incontrare mille identità diverse, a volte pronte a raccontarsi ad ascoltare. In sostanza esso diventa la possibilità per vedere qualcosa che non saremmo in grado di vedere attraverso l’oblò di un aereo o dal finestrino di un’autovettura correndo sulla strada.

Con questa consapevolezza ci presentiamo con l’iniziativa di lunedì 26 settembre organizzando il viaggio con il treno storico del Renon viaggiando da Soprabolzano sino a Maria Assunta.

Inaugurato il 13 agosto 1907 il trenino del Renon conduceva da piazza Walther, nel centro di Bolzano, direttamente sull’Altipiano del Renon . Il trenino a scartamento ridotto, che oggi è l’ultimo del suo genere in tutto l’Alto Adige, collega oggi solamente Soprabolzano a Collalbo e qualche corsa per Maria Assunta con vagoni d’epoca e altri moderni.

Trasferta con pullman organizzato con partenza da Canazei ore 7,00 con fermate previste in tutti i paesi della Val di Fassa, Fiemme per proseguire via Passo San Lugano.

Da Bolzano si sale al Renon con l’impianto funiviario . Rientro a metà pomeriggio. Per informazioni e adesioni contattare Massimo Girardi Presidente di Transdolomites, Cell. 320.4039769, girardi.massimo@brennercom.net .

Massimo Girardi

