“ASSICURA AGENZIA“ E “ASSICURA BROKER“ * TRENTO: «DA SETTEMBRE UN UNICO POLO ASSICURATIVO, NEL CUORE DELLA CITTÀ»

14.25 - venerdì 27 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nuova sede in centro per Assicura Agenzia e Assicura Broker. La bella palazzina rosso amaranto, in via Santa Croce 61 a Trento, a ridosso di Piazza Fiera e poco prima del Centro Culturale Santa Chiara, ospita dai primi di settembre i nuovi uffici di Assicura e del Fondo Pensione. Una sede di prestigio in pieno centro, che riunisce nello stesso edificio Assicura Agenzia e Assicura Broker, creando un unico polo assicurativo nel cuore di Trento.

Al primo e secondo piano sono presenti gli uffici dell’Agenzia, che forniscono assistenza e supporto in materia assicurativa alla clientela e a tutte le banche del Gruppo Cassa Centrale Banca, nonché gli spazi del Fondo Pensione per il personale delle Casse Rurali Trentine e degli enti collegati.

Il terzo piano è riservato al personale di Assicura Broker, società di riferimento per le cooperative e le aziende che desiderano avvalersi di una consulenza assicurativa qualificata e completa. Terminate le ultime rifiniture estetiche, è prevista l’inaugurazione ufficiale della nuova sede, che avverrà nei prossimi mesi.