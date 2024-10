ASSESSORE PAT TONINA RISPONDE A DEGASPERI (ONDA) * TRENTINO – QUALITÀ ACQUA POTABILE «TRA IL 2020 E IL 2022 LE LIMITATE NON CONFORMITÀ RIGUARDANO TRACCE DI CONTAMINAZIONI MICROBIOLOGICHE» (PDF TABELLE)

tutto il territorio e gestiti da ben 148 gestori idro-potabili, tipicamente identificabili nei Comuni.

La cura di questo complesso e capillare sistema è estremamente impegnativa e per questo motivo non può essere indenne da criticità. Si ricorda comunque che ben 18 progetti sulle reti e sui sistemi acquedottistici del territorio trentino sono stati ammessi ad accedere alle risorse PNRR e saranno perciò oggetto di miglioramenti nel prossimo futuro.

In ottemperanza alla normativa statale, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari verifica la conformità dei campioni d’acqua raccolti rispetto ai parametri di legge e, nel caso vengano rilevate delle non conformità, è onere del gestore idro–potabile a cui si riferisce il campione porre in atto le azioni correttive appropriate per ripristinare quanto prima le condizioni di sicurezza dell’acqua.

A questi controlli (detti esterni) si aggiungono quelli svolti dai gestori idro-potabili stessi (controlli interni).

La qualità dell’acqua nella Provincia autonoma di Trento resta di ottima qualità e per quanto riguarda le ristrette non conformità rilevate tra il 2020 e il 2022, si tratta principalmente di alcune tracce episodiche e circostanziate di contaminazioni microbiologiche (enterococchi, escherichia coli) e indicatori di contaminazioni ambientali (coliformi). Le limitate non conformità rilevate attestano comunque che il sistema dei controlli funziona e che è in grado di gestire i rischi secondo un principio di massima precauzione, che previene esposizioni pericolose per l’uomo.

Relativamente al secondo quesito si allega la tabella riportante i dati sulle non conformità rilevate in occasione dei controlli esterni svolti da APSS per il triennio 2020- 2022.

Con riferimento al terzo quesito si osserva come al verificarsi di una non conformità il gestore idro-potabile sia tenuto a porre in essere tutte le misure tecniche per individuare le cause e ripristinare i parametri in conformità a quanto previsto dalla normativa (ad esempio procedendo con l’adozione di misure di pulizia, lavaggio e/o disinfezione dei componenti contaminati), dandone sempre tempestiva comunicazione all’APSS.