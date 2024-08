ASSESSORE PAT SPINELLI RISPONDE A MANICA (PD) * PROGETTO INDACO: «AD OGGI RISULTANO DISPONIBILI SULLA PIATTAFORMA 189 PRODOTTI»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il progetto Indaco – acronimo di INnovazione DigitAle per il COmmercio elettronico trentino – è risultato vincitore del Bando “Piattaforma Ecommerce Trentino”, pubblicato nel luglio 2020, in piena emergenza pandemica, dalla Provincia autonoma di Trento (Assessorato allo sviluppo economico, ricerca e lavoro) con l’obiettivo favorire lo sviluppo del commercio elettronico in Trentino a favore anche del commercio e delle PMI.

Indaco – si legge sul sito web del Marketplace – “è un modello originale che permette a tutte le aziende, dalla più piccole alle più strutturate, di allestire un nuovo canale di vendita, ottimizzando aspetti complessi quali la logistica, il magazzino e la consegna” e “si basa su un modello di business che rispetta i principi della riduzione dell’impatto ambientale, dell’equità e della trasparenza, oltre al rispetto delle condizioni di lavoro per tutti coloro che, nei diversi ruoli, partecipano al successo dell’iniziativa.”

Il progetto di ricerca e trasferimento tecnologico Indaco è stato ammesso a finanziamento nell’ambito della L.p. 6/99 e ss.mm.ii., art. 5 (Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo) per massimo di 1 mln di euro a fronte di costi pari a circa 1,5 mln con un accordo negoziale (DGP 729/2021) che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi e impegni occupazionali ed economico-finanziari con ricadute economico-sociali sul territorio trentino.

L’accordo è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 729 del 7/5/2021.

Con domanda congiunta pervenuta in data 28 febbraio 2023, successivamente integrata in data 18 aprile 2023, le società beneficiarie hanno chiesto l’attivazione della procedura negoziale per la modifica di alcuni impegni e vincoli contenuti nell’accordo negoziale sottoscritto in data 6 maggio 2021, approvata con deliberazione della Giunta provinciale 1347/2023.

Il progetto, della durata iniziale di 2 anni, ha visto nello specifico la richiesta, accolta, di una proroga di 6 mesi, motivata per concludere la sperimentazione e portarlo a compimento. Il progetto ha avuto inizio in data 1° giugno 2021 ed è soggetto a valutazione da parte del Comitato per la ricerca e l’innovazione della PAT.

Come ricordava l’Assessore Spinelli in data 25/05/2023, nella risposta all’interrogazione 4193/XVI, “Alla data attuale, essendo il progetto Indaco ancora in fase di realizzazione e sperimentazione delle funzionalità e soggetto a valutazione, non è stato ancora erogato alcun finanziamento alle imprese proponenti, fatto salvo un anticipo di circa 50.000,00 euro erogato ad una delle imprese proponenti a fronte di apposita garanzia fidejussoria di importo pari a quello dell’anticipo maggiorato del 20%. Il contributo spettante a ciascuna impresa sarà liquidato nell’importo effettivamente spettante dopo l’accertamento della realizzazione del progetto di ricerca e trasferimento tecnologico da parte del