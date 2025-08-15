ASSESSORE PAT MARCHIORI RISPONDE AI CONSIGLIERI MANICA E ZANELLA (PD) * PATRIMONIO TRENTINO: «SPESI DAL PRESIDENTE 9.239,85 EURO, PER I PHONE E DISPOSITIVI APPLE»

11.15 - venerdì 15 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

INTERROGAZIONE

Oggetto: IL DOVERE DI CAPIRE

Le vicende connesse all’inchiesta della Magistratura denominata “Sciabolata” impongono, anche alla politica, alcune riflessioni e sollecitano chiarimenti ed approfondimenti. Non si tratta di rivestire qui i panni dell’Inquisizione spagnola. Il Partito Democratico del Trentino è sempre stato garantista e certamente non smette ora di esserlo, nella certezza della presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio. Quello che invece va affrontata subito è la comprensione delle ragioni di talune scelte, e degli impatti delle stesse sulla vita comunitaria di questa provincia.

Nel registrare un evidente fallimento, almeno di una parte delle nomine pubbliche fatte da questa Giunta provinciale nella corrente Legislatura, la triste vicenda in atto vede coinvolta, con accuse di corruzione e peculato, una delle figure più vicine alle istituzioni di governo dell’autonomia e chiama al dovere di capire, per poter superare queste difficoltà e per mettere in campo ogni possibile strumento idoneo ad evitare il ripetersi di simili incresciose situazioni.

E’ inutile nascondere la realtà dei fatti, per come li conosciamo oggi, mascherandola dietro una cortina fumogena di dichiarazioni, senza nessuna assunzione di responsabilità politica – che non significa affatto condivisione – davanti alla configurazione di reati oltremodo gravi per la gestione della “res publica”. Parimenti è necessario conoscere i criteri generali che presiedono alle selezioni per le nomine pubbliche e che conducono all’indicazione di manager e di rappresentanti della Provincia autonoma in enti ed istituzioni.

Colpisce, in tale contesto, la voluta nomina, quale Giudice laico del Tribunale di Giustizia Amministrativa, di una figura della quale non si può negare il collegamento politico con l’attuale maggioranza di governo, proprio nello stesso giorno nel quale esplode l’inchiesta che coinvolge la società pubblica “Patrimonio del Trentino s.p.a.”. “Non nego e non rinnego”, come dichiarato pubblicamente dal Presidente della Provincia riferendosi alle nomine dei vertici di “Patrimonio del Trentino s.p.a”, è certamente un atto di coerenza, ma potrebbe suonare anche come una rassicurazione di carattere generale, che lascia adito a qualche dubbio crescente, quanto meno sul piano politico.

E’ indubbio che l’inchiesta deve fare il suo corso e sarà la Giustizia ad avere l’ultima parola, ma la Giunta provinciale non può esimersi dal fornire al Consiglio provinciale – che è non solo la sede del potere legislativo, ma anche, in democrazia, l’organo con funzioni di controllo sull’agire politico del potere esecutivo – le necessarie delucidazioni sui principali aspetti politici legati a ruoli così delicati come i vertici di società partecipate totalmente dall’ente pubblico. In tale contesto rientrano anche gli emolumenti, i benefit e quant’altro concorre a costituire il “gettone di presenza” o l’indennità di carica di tali nomine, in un’ottica di trasparenza indispensabile in tali frangenti.

E’ necessario inoltre che venga fatta chiarezza rispetto a quanto emerso dalla stampa – ripreso dai documenti dell’inchiesta “Sciabolata” – sul primo bando per la vendita del Grand Hotel Imperial di Levico Terme da parte di “Patrimonio del Trentino s.p.a.”, che pare sia stato costruito sartorialmente dal presidente, con altre figure dirigenziali, . Bando che pare essere stato fermato dai dirigenti del dipartimento provinciale competente, nonostante rassicurazioni e pressioni del presidente della “Patrimonio”.

Chiarezza che è necessario fare anche sulla vicenda di un terreno di proprietà della società patrimoniale della Provincia sito a Palù di Campiglio, nel comune di Trento Ville, sul quale pare avessero messo gli occhi gli stessi inquisiti dell’affaire Grand Hotel Imperial, terreno per il quale sembra ci si stesse accordando per un acquisto a un prezzo inferiore a quello di mercato.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere – quale era l’indennità e quali gli eventuali “benefit” percepiti dal presidente e dal vicepresidente della società “Patrimonio del Trentino spa”, fino a quando tali figure sono rimaste in carica;

– se ai componenti del consiglio d’amministrazione di tale società siano state riconosciute carte di credito aziendali e con quali eventuali limiti di spesa delle stesse;

– in caso di risposta affermativa al precedente quesito, si chiede di conoscere quale sia la spesa originata su queste carte di credito per ogni singolo anno di mandato;

– se tali disponibilità siano disciplinate da una qualche forma di regolamento interno alla società stessa;

– quali acquisiti e per quali importi, nel dettaglio, la società ha fatto per l’acquisizione di beni mobili da dare in dotazione poi al presidente e vicepresidente della suddetta società;

– se tali beni sono stati inventariati e, in caso affermativo, si chiede copia di tale registrazione in inventario; – per quali ragioni il primo tentativo di vendita del Grand Hotel Imperial di Levico Terme non è andato a buon fine;

– quali motivi hanno spinto la Provincia, ad un certo punto, a bloccare quell’iniziativa di vendita di tale immobile; – se questa sia stata una valutazione politica o tecnica;

– se tale stop fosse stato legato alla percezione di una situazione “inquinata” se di tale rilievo sia stata fatta segnalazione all’autorità competente;

– che tipo di accordi furono presi per la vendita del terreno in località Palù di Campiglio e per quale ragione l’affare non andò in porto;

– quali impatti operativi sulla società “Patrimonio del Trentino spa” avranno, nei prossimi giorni, l’inchiesta ed i provvedimenti ad essa connessi, assunti dalla Magistratura inquirente, anche visto il coinvolgimento di figure dirigenziali attualmente in carica.

*

Alessio Manica Paolo Zanella

///

RISPOSTA

Oggetto: Risposta all’interrogazione n. 952/XVII leg., presentata dai cons. Manica e Zanella, avente ad oggetto “Chiarimenti rispetto l’operato di una società della Provincia”.

In riferimento all’interrogazione in oggetto, volta ad acquisire elementi informativi in merito alla struttura organizzativa di Patrimonio del Trentino SpA ed ai suoi vertici, si comunica quanto segue:

Le indennità corrisposte ai precedenti Presidente e Vicepresidente, fino alla loro permanenza in carica, sono così determinate negli ultimi 2 anni, tenuto conto dell’indennità di carica, delle deleghe e dei gettoni di presenza: Presidente euro 54.250,00 (2023) + euro 30.323,27 (2024).

Vicepresidente: euro 8.250,00 (2023) + euro 4.551,37 (2024). Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non sono state riconosciute carte di credito aziendali. Per quanto riguarda gli acquisti, si segnala preventivamente che non è stata effettuata alcuna operazione a favore del Vicepresidente mentre, per quanto riguarda il Presidente, si riportano i seguenti dati con i rispettivi riferimenti della documentazione fiscale e del libro cespiti. Come richiesto, si producono in allegato copia delle registrazioni in inventario:

La motivazione per la quale la prima operazione di vendita del Grand Hotel Imperial di Levico Terme non è andata a buon fine è diretta conseguenza delle verifiche effettuate dalla struttura dell’Unità di Missione strategica Patrimonio e Trasporti, nell’alveo delle proprie competenze in materia di “controllo analogo” della Società, relativamente all’offerta pervenuta ed ai requisiti tecnici spesi dal Proponente.

La valutazione effettuata ha riguardato ovviamente gli aspetti di carattere economico-finanziario e la conclusione, di natura prettamente tecnica, era approdata al convincimento maturato collegialmente dalla Giunta, sulla base dell’analisi tecnica effettuata, che le condizioni di offerta non fossero del tutto convincenti in termini di investimento economico (l’importo in gioco era molto elevato e prossimo ai 10 milioni di euro) e di prospettiva degli intenti nell’ambito della ristorazione di alto livello, obiettivo al quale l’Amministrazione provinciale e comunale tendevano in comune accordo per ambire ad un rilancio definitivo dell’immobile, a valle dell’infelice precedente esperienza.

Per quanto riguarda la vendita del terreno sito in Madonna di Campiglio, si comunica che la Società non ha mai ricevuto offerte ufficiali e conseguentemente l’operazione non ha avuto alcun seguito. Operativamente la Società prosegue le attività come prima dell’evento, essendo i poteri accentrati nella figura dell’Amministratore unico. I provvedimenti assunti dalla Magistratura, che interessavano 2 figure apicali della Società, non hanno impedito lo svolgimento delle loro attività.

– dott. Simone Marchiori –