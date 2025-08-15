ASSESSORE PAT MARCHIORI RISPONDE A CONSIGLIERE ZANELLA (PD) * ITEA ANNO 2023: «153 REVOCHE DI ALLOGGI PUBBLICI, 75 PER SUPERAMENTO ICEF (78 PER ALTRI MOTIVI)»

10.48 - venerdì 15 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Risposta ad interrogazione

In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. Premesso che le motivazioni che portano all’adozione del provvedimento di revoca dell’assegnazione dell’alloggio da parte dell’Ente locale competente sono stabilite dagli artt. 5 e 9 della legge provinciale n. 15 del 2005, in risposta al primo quesito si precisa che, dai dati trasmessi da ITEA S.p.A., dei 153 provvedimenti di revoca adottati nell’anno 2023:

a) 75 sono stati emanati per il superamento da parte del nucleo del coefficiente dell’ICEF di permanenza nell’alloggio pubblico. Di questi:

• 13 provvedimenti di revoca sono stati adottati e poi ritirati in corso d’anno;

• 62 sono ancora attivi; di questi 18 risultano sospesi per effetto dell’innalzamento temporaneo della soglia ICEF al valore di 0,40, così come da disposizione normativa contenuta nella legge di assestamento di bilancio provinciale 2023-2025;

b) dei restanti 78:

• 10 sono stati ritirati; di questi 9 erano stati adottati per morosità protratta nel tempo e 1 per mancata occupazione dell’alloggio da parte del nucleo assegnatario entro il termine di 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto di locazione;

• 68 sono ancora in essere. Di questi:

– 22 sono stati adottati unicamente per mancato pagamento protratto nel tempo dei canoni di locazione e delle spese condominiali (cosiddetta morosità) da parte del nucleo assegnatario dell’alloggio;

– 6 sono stati adottati oltre che per morosità, anche per abbandono dell’alloggio assegnato o per l’esaurimento dei punti della Carta dell’inquilino a seguito di ripetute e violazioni al Regolamento delle Affittanze;

– 16 sono stati adottati per abbandono dell’alloggio da parte del nucleo;

– 7 sono stati adottati per insussistenza dei requisiti e delle condizioni per il subentro al contratto di locazione previsti dal regolamento di esecuzione;

– 8 sono stati adottati per mancata collaborazione nella verifica delle condizioni economico-patrimoniali (mancata presentazione della dichiarazione ICEF);

– 2 sono stati adottati per esaurimento del credito dalla carta dell’inquilino;

– 1 sono stati adottati per mancata occupazione dell’alloggio da parte del nucleo;

– 2 per ospitalità abusiva;

– 2 per acquisizione di proprietà;

– 2 per uso illecito dell’alloggio o scorretta condotta del nucleo familiare, condannato per reati elencati dalla normativa.

In merito ai 19 rilasci forzosi dell’alloggio eseguiti nel corso del 2023, a seguito di revoca dell’assegnazione da parte dell’Ente locale competente, si forniscono di seguito i dati richiesti trasmessi da ITEA S.p.A:

A questi si aggiungono 3 sfratti eseguiti per finita locazione di contratti di natura temporanea, previsti dalla normativa nei casi di emergenza abitativa (in tutti i nuclei sono presenti soggetti minori).

La Società precisa che, in molti di questi casi, si tratta di situazioni di morosità derivanti dal mancato pagamento di canoni e spese condominiali protratto nel tempo, non legati dunque al “caro energia”.

A riscontro del secondo quesito ITEA S.p.A. precisa che in 9 nuclei erano presenti soggetti vulnerabili, e precisamente:

• in n. 5 nuclei erano presenti soggetti minori;

• in n. 3 nuclei erano presenti soggetti con disabilità;

• in n. 1 nucleo era presente un soggetto anziano.

In risposta al terzo quesito ITEA S.p.A comunica che i provvedimenti di revoca dell’assegnazione dell’alloggio adottati nei primi sei mesi dell’anno 2024 sono n. 264. Di tali provvedimenti 200 sono revoche per superamento del limite ICEF, di cui 166 risultano essere sospese per effetto dell’innalzamento temporaneo della soglia ICEF al valore di 0,40, così come da disposizione normativa contenuta nella legge di assestamento di bilancio provinciale 2023-2025. Delle rimanenti 64 revoche adottate, 4 sono state ritirate (3 per morosità e 1 per acquisizione di proprietà); le altre 60, attualmente attive, sono così motivate:

• 49 per morosità protratta nel tempo dal nucleo;

• 1 per morosità e altra motivazione;

• 4 per abbandono dell’alloggio da parte del nucleo;

• 1 per insussistenza dei requisiti e delle condizioni per il subentro al contratto di locazione previsti dal regolamento di esecuzione;

• 2 per acquisizione di proprietà;

• 2 per scorretta condotta del nucleo familiare, esaurimento della carta a punti dell’inquilino;

• 1 decadenza del beneficio in capo al nucleo.

In merito ai rilasci forzosi eseguiti nei primi sei mesi dell’anno si riporta il dettaglio in tabella:

A questi si aggiungono 2 sfratti eseguiti per finita locazione (un nucleo con presenza di soggetti minori e anziani).

Considerati i 17 rilasci forzosi eseguiti fino al 30 giugno 2024, in 8 nuclei sono presenti soggetti vulnerabili; in particolare in un nucleo sono presenti sia soggetti minori che soggetti con disabilità e anziani, in n. 3 nuclei sono presenti soggetti minori e infine in n. 4 nuclei sono presenti anziani.

Con riferimento al quarto quesito ITEA S.p.A. rileva che nel primo semestre 2024 sono stati inviati

n. 1.289 solleciti di pagamento. La Società fa presente che il dato è sostanzialmente in linea con la normale attività svolta dai suoi uffici che, nel primo semestre del 2023, avevano inviato n. 1.117

solleciti. Alla fine del 2023, in esito agli effetti del “caro energia”, si è registrata un’impennata, rispetto agli anni precedenti, del numero di solleciti trasmessi agli utenti e il conseguente impegno nella definizione di piani rateali (+ 162% rispetto al 2022).

Per far fronte all’aggravata situazione di morosità degli inquilini ITEA sia con riferimento al pagamento delle spese condominiali che dei canoni di locazione dovuta all’incremento dei costi dell’energia registrato nelle stagioni 2021/2022 e 2022/2023, la Giunta provinciale ha deliberato di estendere i piani di rientro del debito fino a 48 mesi e di incaricare ITEA di promuovere, anche mediante un coinvolgimento degli amministratori condominiali nei cd “condomini a proprietà mista”, azioni volte ad assicurare un maggiore monitoraggio delle posizioni debitorie al fine di evitare una loro crescita esponenziale e scongiurare l’avvio dei procedimenti di revoca dell’assegnazione dell’alloggio.

Con riferimento all’accertamento della condotta tenuta da ITEA in ordine all’aumento dei costi energetici, la Società ha chiarito di aver posto in essere le azioni necessarie a tutela dei condomini.

In merito al quinto quesito si riportano di seguito i dati forniti dagli enti locali con riferimento all’applicazione della misura a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione normativa contenuta nella legge di assestamento di bilancio provinciale 2023-2025:

Con riferimento al sesto quesito si comunica che l’articolo 18 della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2025) – entrata in vigore il 1° gennaio 2025 – ha modificato l’articolo 32 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9 riguardante le misure straordinarie in favore degli inquilini di alloggi sociali locati a canone sostenibile e nello specifico il comma 2.

Con la modifica del predetto comma è stata prorogata la durata delle misure straordinarie introdotte dal citato articolo 32 della l.p. 9/2023 prevedendo che le stesse abbiano validità – come già precisato nella previsione normativa di cui all’articolo 32, comma 2, della l.p. 9/2023 – fino alla data fissata nell’ambito della disciplina di revisione complessiva delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa, di cui alla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Considerata l’attuale fase storica caratterizzata da una riconosciuta situazione di emergenza abitativa, si sta procedendo con soluzioni abitative finalizzate a far fronte a tale emergenza, quali ad esempio la messa in campo di progetti volti all’incremento dell’offerta residenziale pubblica come il RI-URB, RI-VAL, iniziative di housing sociale.

Inoltre un gruppo di lavoro tra i rappresentanti delle strutture provinciali e locali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica e i rappresentanti di ITEA Spa sta affrontando il tema dello sfratto per finita locazione.

Ulteriori misure, come il bando dedicato agli enti no profit amplieranno l’offerta di alloggi a canone moderato o per emergenze.

In riscontro all’ultimo quesito si rappresenta che gli strumenti di politica abitativa per far fronte alle situazioni descritte sono già previsti all’interno dell’ordinamento provinciale. In particolare, la disciplina vigente prevede l’accesso straordinario alla locazione temporanea (3+2 anni) di un alloggio a canone sostenibile prescindendo dalla graduatoria ordinaria, tramite presentazione di istanza nel corso di tutto l’anno solare. Tale accesso è consentito nei casi di urgente necessità abitativa stabiliti dal regolamento di attuazione della legge provinciale in materia di politiche della casa, ai nuclei familiari in possesso di alcuni dei requisiti previsti dalla legge per ottenere un alloggio in via ordinaria quali il rispetto del limite della condizione economico-patrimoniale (ICEF) e l’assenza di condanne.

In via eccezionale e/o in particolari condizioni di bisogno abitativo – articolo 6, comma 5 bis, della legge provinciale n.15 del 2005 – è inoltre previsto l’accesso alla locazione temporanea di un alloggio a canone concordato (18 mesi) da parte di nuclei familiari sprovvisti dei requisiti previsti dalla legge.

I predetti strumenti sono volti ad evitare sempre la separazione del nucleo familiare.

Distinti saluti.

– dott. Simone Marchiori –

/////

Interrogazione a risposta scritta n. 451

Oggetto: MOROSITÀ, REVOCHE E SFRATTI ITEA

Premesso che:

è nota la situazione di difficoltà in cui versa il settore dell’edilizia residenziale pubblica, con il 13,4% di alloggi di/gestiti da ITEA S.p.A. sfitti, in particolare perché cumulatisi negli ultimi anni tra gli alloggi di risulta che attendono di essere riqualificati;

a questo si aggiunge la sempre maggiore difficoltà a reperire alloggi sul libero mercato per lavoratori e famiglie, dovuta in particolare al costo proibitivo degli affitti (dati di immobiliare.it e idealista parlano di 11,7 euro/m2/mese a Trento dove per l’affitto si arriva a spendere quasi il 45% dello stipendio), alla diffusione delle locazioni turistiche brevi che erodono il mercato immobiliare (oltre 7400 annunci su Airbnb – dato inside Airbnb di giugno 2024), al numero enorme di appartamenti sfitti (secondo dati ISTAT elaborati da Openpolis il 38% degli appartamenti in Trentino non è occupato abitualmente) e alla competizione con gli studenti a causa di posti negli studentati insufficienti (1200 posti in studentato a fronte di 9800 studenti fuori regione);

questo implica tra l’altro enormi difficoltà nel passaggio dall’edilizia pubblica al libero mercato per chi non ha più i requisiti formali per restare negli alloggi ITEA per fine locazione in assegnazione d’urgenza, per superamento della soglia ICEF per la conferma dell’alloggio o per chi viene sfrattato per morosità incolpevole, che non riesce a sanare nemmeno rateizzando il debito.

Considerato che:

“per far fronte al peggioramento del contesto socio-economico, caratterizzato da una forte tensione abitativa legata in particolare all’aumento del costo della vita, con prezzi della locazione sul libero mercato inaccessibili e affitti a scopo residenziale in calo, a fronte di un aumento di quelli turistici brevi” (comma 1, articolo 32 lp n. 9/2023) con la legge provinciale di assestamento di bilancio 2023-25 sono stati sospesi per tutto il 2024 i provvedimenti di revoca dell’assegnazione degli alloggi a chi non avesse superato il valore dello 0,40 di ICEF per la conferma dell’alloggio (aumento temporaneo dallo 0,34 previsto), sono stati prorogati fino a fine anno i contratti di locazione temporanea (assegnazioni d’urgenza) ed è stato riconosciuto il contributo integrativo all’affitto per le famiglie per le quali il provvedimento di sfratto era ormai diventato esecutivo nel caso in cui avessero lasciato l’alloggio (art 32 lp n. 9/2023);

questa disposizione proposta dal sottoscritto e approvata all’unanimità dal Consiglio provinciale – pur consapevole che non sia pienamente equa nella sua formulazione – ha

comunque permesso di contenere l’acuirsi della crisi abitativa viste le grandissime difficoltà del passaggio al mercato residenziale privato sopra descritte, lasciando le persone negli alloggi loro assegnati, che altrimenti sarebbero passati nel novero degli appartamenti di risulta che sarebbero rimasti vuoti per mesi o anni;

tra meno di sei mesi questa disposizione normativa cesserà la sua efficacia, ma la premessa del comma 1 dell’articolo 32 della legge di assestamento di bilancio 2023-2025 descrive una situazione che non si è assolutamente risolta, anzi che si aggrava mese dopo mese e quindi delle soluzioni per chi non riesce a trovare una casa sul libero mercato, pur cercandola da anni, magari perchè di origine straniera o con figli, vanno trovate;

il rischio, laddove vi siano figli minori, è anche quello che, come già avviene in talune situazioni, le istituzioni deputate – Tribunale dei minori e servizi sociali – arrivino alla separazione del nucleo familiare per evitare che i minori finiscano per strada, quando invece sarebbe fondamentale nel loro interesse – laddove non vi siano altre problematicità in campo – trovare soluzioni alloggiative per tutto il nucleo familiare.

Tutto ciò premesso si interroga l’assessore provinciale alle Politiche per la casa per sapere

1. le motivazioni dei 153 provvedimenti di revoca dell’assegnazione dell’alloggio e dei 19 sfratti eseguiti nel 2023 (morosità, superamento soglia ICEF di conferma alloggio, fine locazione temporanea d’urgenza, violazione regolamento,…);

2. se nei nuclei familiari dei 19 utenti sfrattati nel 2023 erano coinvolti soggetti vulnerabili (anziani, disabili, minori,…);

3. il numero di provvedimenti di revoca dell’assegnazione dell’alloggio e degli sfratti eseguiti nei primi 6 mesi del 2024 e le ragioni;

4. se il picco di solleciti di pagamento del 2024 è, come presumibile, legato in particolare all’aumento esagerato delle spese per l’energia e se l’accertamento delle eventuali responsabilità di ITEA S.p.A. rispetto a questo è terminato e quale l’esito;

5. quanti provvedimenti di revoca sono stati sinora sospesi grazie all’innalzamento temporaneo della soglia ICEF a 0,40 per la conferma dell’assegnazione, quanti contratti di locazione temporanei d’urgenza sono stati sinora prorogati fino a fine 2024 e quanti contributi integrativi al canone di locazione sul libero mercato sono

stati concessi a famiglie sfrattate da alloggi ITEA S.p.A. in attuazione dell’articolo 32 della l.p. n. 9/2023;

6. cosa pensa di fare la Giunta provinciale per dare risposte all’emergenza abitativa di chi si trova sfrattato per fine locazione, per aumento minimo della condizione economica che fa superare la soglia ICEF per il diritto all’alloggio, ma che non è sufficiente per accedere al libero mercato o per morosità incolpevole, visto che la situazione socio-economica descritta dal comma 1 dell’articolo 32 della l.p. n. 9/2023 non è assolutamente cambiata e le ricerche con agenzie immobiliari – anche sociali – e il supporto dei servizi sociali di fatto non riescono a dare risposte percorribili;

7. se non ritenga utile prevedere (più) soluzioni abitative di emergenza per situazioni di sfratti di famiglie con figli a carico – o quali altre soluzioni si ritengano utili – per evitare la separazione del nucleo familiare, nell’interesse superiore del minore.

*

Paolo Zanella