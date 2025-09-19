ASSESSORE PAT GEROSA * REPLICA A UIL SCUOLA E CONSIGLIERI MINORANZA: «NOMINA DELLA COMMISSIONE PER TRE ISPETTORI SCOLASTICI, RISPETTATE TUTTE LE REGOLE»

07.35 - venerdì 19 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Polemiche nomina della commissione esaminatrice per il reclutamento di tre ispettori scolastici. In merito alle polemiche sollevate da UIL Scuola e alcuni consiglieri provinciali di minoranza sulla nomina della commissione esaminatrice per il reclutamento di tre ispettori scolastici, si precisa che nel provvedimento di nomina sono state rispettate le disposizioni normative e regolamentari in ordine alla composizione delle commissioni di concorso, così come in materia di anticorruzione relativamente ai profili di incompatibilità e al conflitto di interessi dei singoli componenti.

Peraltro il regolamento sull’accesso all’impiego prevede che le commissioni siano scelte individuando competenze tecniche nei propri componenti e nello specifico dunque si è ritenuto che i membri esperti dovessero possedere anche un’adeguata conoscenza del nostro sistema educativo provinciale, che rappresenta aspetti di peculiarità e specificità rispetto al contesto nazionale.

Di qui la scelta ricaduta sulla Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e del Sovrintendente scolastico, ritenuti oggettivamente i più idonei a rappresentare quanto sopra. Per la presidenza della commissione si è scelto un esperto esterno di consolidata esperienza e competenza del sistema di istruzione generalmente inteso ed individuato nella figura del Prof. Ettore Acerra, la cui professionalità è riconosciuta a livello nazionale.

La composizione della commissione, completata dalla psicologa del lavoro dott.ssa Milena Casagranda come membro esperto aggiunto, ricordando che la commissione opera collegialmente, risulta pertanto equilibrata, dotata delle necessarie conoscenze di natura tecnica ed al contempo garantista di terzietà ed imparzialità. Null’altro credo ci sia da aggiungere a quella che appare, a tratti, come una mera strumentalizzazione, se non augurare buon lavoro a tutti i membri della commissione ed esprimere la mia fiducia nel loro operato.

Francesca Gerosa

Assessore all’istruzione, cultura, per i giovani e per le pari opportunità