ASSESSORE PAT FAILONI * VVF VOLONTARI CADERZONE: « VI AUGURO ALTRI 110 ANNI DI ATTIVITÀ, GRAZIE PER TUTTO QUELLO CHE FATE »

08.43 - lunedì 8 maggio 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da un link social (Facebook, collegato al profilo dell’assessore Failoni) ricevuto in redazione da Agenzia Opinione –

110 ANNI DI STORIA PER I VIGILI DEL FUOCO DI CADERZONE.

Un traguardo importante, simbolo del radicamento di questi volontari alla propria comunità di appartenenza. Ieri ho partecipato davvero volentieri all’Anniversario per i 110 anni dalla fondazione del corpo dei Vigili del Fuoco di Caderzone. Grazie per tutto quello che fate per la nostra comunità! …e vi auguro altri 110 anni di attività!