ASSESSORE PAT FAILONI * TURISMO: «PONTE NAMBRONE, ULTIMATI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO»

17.44 - giovedì 5 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Sono terminati i lavori di ristrutturazione e ampliamento del ponte sulla Sarca di Nambrone tra Carisolo e Pimont. L’intervento finanziato da Comunità delle Giudicarie e Provincia ha visto l’allargamento e la messa in sicurezza della struttura, con la rettifica anche della curva adiacente, in modo da facilitare il passaggio nelle due direzioni anche di pullman e mezzi pesanti.

Questa mattina ho partecipato al sopralluogo assieme al Presidente Maurizio Fugatti, i tecnici del Servizio Opere Stradali e ferroviarie Alessandro Pinamonti e Sergio Broseghini; presenti anche il Presidente della Comunità delle Giudicarie Giorgio Butterini, i sindaci di Carisolo Arturo Povinelli e di Pinzolo Michele Cereghini, nonché il titolare della STE Luigi Defrancesco con il geometra Domenico Scanniello e il direttore lavori Gianpietro Amadei.

L’apertura del ponte in concomitanza con l’inizio della stagione turistica invernale rappresenta un aspetto fondamentale per il turismo e per la comunità locale. Il ponte sarà riaperto in entrambe le direzioni domani in giornata, terminati gli ultimi controlli.