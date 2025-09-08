ASSESSORE PAT FAILONI * TRENTINO MARKETING IN BRASILE: «A SAN PAOLO ALLA FIERA “EXPOSKI”, PER PRESENTARE MONTAGNE – LAGHI – CITTÀ – TRADIZIONI»

17.41 - lunedì 8 settembre 2025

Siamo a San Paolo, alla fiera Exposki, per portare il Trentino e le sue eccellenze al centro dell’attenzione di un mercato in forte crescita! Un’occasione preziosa per presentare le nostre montagne, i laghi, le città, le tradizioni e tutto ciò che ci rende unici, sia d’inverno che d’estate.

Il Sudamerica guarda con sempre maggiore interesse al nostro territorio, attratto da esperienze nuove e diverse rispetto alle mete classiche degli Stati Uniti o delle Alpi francesi e svizzere. Inoltre San Paolo, con i suoi 12 milioni di abitanti e una fascia di persone con alta capacità di spesa, è una porta strategica per il turismo trentino, anche per l’offerta estiva.

Per l’occasione abbiamo in programma anche alcuni importanti appuntamenti con il Consolato Generale d’Italia a São Paulo e la Camera di Commercio Italo-Brasiliana di São Paulo (ITALCAM). Fondamentale anche la collaborazione con ENIT Brasile e l’Istituto Italiano di Cultura di San Paolo, insieme agli incontri B2B, per rafforzare il network e promuovere nuove sinergie con gli operatori locali.

La missione di questi giorni conferma quanto sia importante esserci, fare squadra e valorizzare il Trentino anche per un turismo di alta fascia: chi ci sceglie cerca autenticità, qualità, ospitalità e servizi, e il nostro territorio è pronto a soddisfare le aspettative di chi vuole vivere un’esperienza davvero speciale.

Roberto Failoni

Assessore Artigianato – Commercio – Turismo – Foreste caccia pesca – Provincia autonoma Trento