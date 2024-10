ASSESSORE PAT FAILONI * PUBBLICI ESERCIZI – TRENTINO: “ I BAR SONO VITALI, GARANTISCONO LA SOCIALITÀ NELLE COMUNITÀ”

17.52 - giovedì 24 ottobre 2024

Ieri, a margine dell’assemblea annuale dell’Associazione pubblici esercizi guidata da Fabia Roman, si è tenuta un’interessante tavola rotonda sul tema del lavoro. Al centro degli interventi le sfide che l’intero comparto è chiamato ad affrontare e una consapevolezza in più, che ho voluto ricordare in modo forte e chiaro: la presenza di un bar (così come quella di una “famiglia cooperativa”) all’interno di un paese o rione è anche vitale per garantire la socialità di ciascuna comunità.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro è evidente come questo sia cambiato, così come è cambiata l’idea che i lavoratori stessi hanno nei confronti del proprio lavoro, soprattutto dopo la pandemia. Un buon lavoro non si misura solo con una buona retribuzione ma è anche welfare, servizi conciliativi, tempo libero.

Nel mondo dei pubblici esercizi e dell’accoglienza è chiaro che ciò si traduce più che altrove in difficoltà nell’essere attrattivi, nel reperire e nel mantenere personale. Per questo motivo bisogna trovare soluzioni anche su questo fronte: dalla crisi abitativa e il recupero degli immobili sfitti al tema di una formazione sempre più professionalizzante.

Temi importanti, rispetto ai quali la Giunta provinciale di Trento è attenta e disposta ad ascoltare le istanze della categoria per individuare insieme gli strumenti e le azioni migliori per accompagnare gli operatori e le imprese del settore.

