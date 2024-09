ASSESSORE PAT FAILONI * GRANDI CARNIVORI: «DALL’EUROPA UN PRIMO PASSO PER IL DECLASSAMENTO DELLA PROTEZIONE DEL LUPO, ORA SI VADA FINO IN FONDO»

19.58 - mercoledì 25 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

DALL’EUROPA UN PRIMO PASSO PER IL DECLASSAMENTO DELLA PROTEZIONE DEL LUPO: ORA SI VADA FINO IN FONDO.

Registriamo con interesse e favore la richiesta di inserimento del lupo nell’allegato III della Convenzione di Berna da parte degli Stati membri Ue avanzata nella riunione odierna del Coreper, il principale organo preparatorio del Consiglio dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri.

Con questa modifica auspichiamo che si declassi finalmente lo status di protezione del lupo portando quest’ultima da ‘rigorosa’ a ‘semplice’, consentendo quindi una forma di gestione della specie che sarebbe in linea con il costante impegno di sensibilizzazione delle istituzioni e organismi che la Provincia porta avanti dal ritorno del lupo nel proprio territorio, che risulta ormai densamente ricolonizzato.

Chiaramente attendiamo che questa decisione si tramuti in determinazione concreta da parte della Commissione europea, così da tutelare pienamente i residenti delle aree, come in Trentino, dove la presenza del lupo causa numerosi danni e attacchi al bestiame.