ASSESSORE PAT FAILONI * COMANO TERME – CAMPO DA CALCIO: « CENTRO SPORTIVO LOCALITÀ ROTTE, INAUGURATA LA NUOVA COPERTURA DELLA TRIBUNA »

13.59 - mercoledì 10 maggio 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da un link social (Facebook, collegato al profilo dell’assessore Failoni) ricevuto in redazione da Agenzia Opinione –

///

Un intervento bello e allo stesso tempo molto funzionale. Domenica a Comano Terme abbiamo inaugurato la nuova copertura della tribuna del centro sportivo di località Rotte. Grazie ad un contributo provinciale pari al 75% e all’intervento dell’amministrazione comunale per la restante parte, l’ASD Comano Terme Fiavé è riuscita a realizzare in tempi celeri la copertura delle tribune esistenti, un passaggio importante che mancava per completare il campo da calcio.

Congratulazioni a tutta la dirigenza e al Presidente Fabio Poletti per l’iniziativa e la tenacia con la quale hanno portato avanti questo investimento e congratulazioni alla prima squadra per la salvezza in Eccellenza e agli U17 per la grande vittoria del campionato!