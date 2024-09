ASSESSORE GALATEO * ISTRUZIONE – ALTO ADIGE: «LICEO CLASSICO E LINGUISTICO “CARDUCCI”, GLI AUGURI AGLI STUDENTI»

15.30 - lunedì 9 settembre 2024

Il vicepresidente e assessore all’Istruzione Galateo al “Carducci”

­

L’assessore ha augurato buon anno scolastico a studenti e docenti dell’innovativo Liceo Classico e Linguistico bolzanino: al centro del confronto il ruolo della politica e gli obiettivi della scuola.

Oggi il vicepresidente e assessore all’Istruzione Marco Galateo ha fatto visita al Liceo Classico e Linguistico “Carducci” per una visita di conoscenza di una delle realtà scolastiche di Bolzano. Accompagnato dal suo staff e dalla dirigente scolastica Cristina Crepaldi, ha salutato una nutrita rappresentanza di studenti e studentesse, raccolti in ascolto delle parole di incoraggiamento e stimolo allo studio e soprattutto alla scoperta, di sé e del mondo.

I ragazzi hanno approfittato dell’opportunità, ponendo all’assessore domande su alcuni temi di attualità e di importanza per il mondo scolastico, come ad esempio i voti sotto il 4 e un’opinione dell’assessore sulla settimana Sharm. Galateo ha spiegato loro le implicazioni delle scelte della politica, che tiene conto di numerose sollecitazioni ed esigenze. Rivolto agli studenti e ai docenti il vicepresidente ha voluto sottolineare il ruolo di rappresentante dell’interesse collettivo che ha in quanto politico.

“Il vostro è un istituto prestigioso, un liceo dal quale escono persone in grado di cambiare il mondo e per me è un onore essere qui. Secondo me, obiettivo della scuola è quello di formare a 360 gradi per la vita. Tutto il lavoro per i prossimi anni contenuto nelle nuove Linee guida per la scuola italiana l’ho voluto condividere con il mondo della scuola. È fondamentale indirizzare la scuola e gli studenti verso l’innovazione, l’inclusione, il rispetto e la legalità. Vogliamo donne e uomini del futuro pronti ad essere cittadini del mondo”, ha detto il vicepresidente Galateo.

Auguri per un anno scolastico ricco di soddisfazioni sono stati rivolti anche ai docenti, che hanno avuto l’occasione di interloquire direttamente con l’assessore all’istruzione sulle prospettive del mondo scuola in generale. In un dialogo continuo, inoltre, sono state illustrate le caratteristiche salienti del liceo “Carducci”, in primis lo spirito innovativo, dal percorso biomedico al modello finlandese, quindi l’internazionalità, con i percorsi Cambridge, la mobilità Erasmus, i riconoscimenti di qualità per il francese e lo spagnolo, di cui il liceo è centro certificatore. L’assessore, confrontandosi con i docenti, ha voluto approfondire anche i temi della didattica in un mondo in continua evoluzione, a contatto con giovani.

Il “Carducci” ha salutato l’assessore con l’auspicio di continuare a rafforzare la collaborazione per il miglioramento del sistema scuola altoatesino e di poterlo ospitare nuovamente.