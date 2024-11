ASSEMBLEA ANTIRAZZISTA TRENTO * MOBILITAZIONE SOCIALE: «MANIFESTAZIONE “NO“ DDL SICUREZZA, DAVANTI FACOLTÀ SOCIOLOGIA (28/11 – 18.00)»

13.51 - lunedì 25 novembre 2024

Il cosiddetto “Ddl sicurezza” elaborato dal governo ha già avuto l’approvazione della Camera e nelle prossime settimane sarà discusso e votato al Senato.

Si tratta di un testo legislativo che intende colpire tutte le forme di protesta e mobilitazione sociale: da quelle ambientaliste a quelle per il lavoro e la casa, aggiungendovi inoltre l’ennesimo peggioramento delle condizioni di vita della popolazione migrante e un’ulteriore stretta repressiva per quanto riguarda la semplice possibilità di esternare il proprio dissenso per le persone rinchiuse in carcere e nei CPR.

E’ un disegno di legge in perfetta continuità con altri “decreti sicurezza” del recente passato, ma al tempo stesso rappresenta un pericolosissimo “salto di qualità” nel restringimento dei diritti e delle libertà del nostro paese.

Il Ddl punta a punizioni più dure e a creare nuovi reati, strumenti legislativi e pratici contro ogni forma di dissenso e di lotta. Basti pensare, ad esempio, all’utilizzo delle body cam a discrezione delle forze dell’ordine: potranno essere usate per provare che una persona in corteo si è difesa da una carica ma non utilizzate per dimostrare le violenze nei confronti dei e delle manifestanti.

Il tentativo dichiarato è di mettere al bando il conflitto sociale, perché il conflitto è quello che rende effettivamente operante una democrazia, è quello che ha consentito in passato di ottenere risultati concreti in termini di conquista di diritti sociali e umani. Di fatto, l’obiettivo di questo “Ddl sicurezza” è creare una società paralizzata e inerme, ancora più costretta a subire le politiche di austerità, lo sfruttamento e i salari da fame, la devastazione ambientale e la distruzione dei servizi pubblici, tra cui la sanità e l’istruzione.

Contro questa svolta repressiva si è costituita una rete nazionale di cui fanno parte movimenti, collettivi studenteschi, forze sindacali e organizzazioni civiche. Si sta creando una mobilitazione larga e trasversale, che ha come scopo la convergenza di tutti quei segmenti della società decisi ad impedire una svolta autoritaria e che, consapevoli di tutto ciò, sentono l’urgenza di mobilitarsi a livello locale e nazionale.

Per questo è fondamentale organizzare una mobilitazione dal basso anche in Trentino, comunicare cosa sta accadendo e iniziare a scendere nelle piazze, in previsione di una manifestazione da svolgersi a Roma prima che il “Ddl sicurezza” sia discusso in Senato. Manifestiamo insieme nelle vie di Trento giovedì 28 novembre.

Ci vediamo alle ore 18 con ritrovo in via Verdi davanti alla facoltà di Sociologia.

Per aderire: trentoantirazzista@gmail.com

Anpi del Trentino

Arcigay del Trentino

Assemblea Antirazzista Trento

Associazione A scuola di Solidarietà

Associazione Oratorio S.Antonio

Ass. 46° Parallelo / Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo

Bozen Solidale

Centro Sociale Bruno

Centro Pace ecologia e diritti umani – Rovereto

Comunità S.Francesco Saverio

Coordinamento Studentesco Trento

Il Gioco degli Specchi APS

Mediterranea Trento

Donne per la Pace – Trento Donne in nero – Rovereto

GrIS Trentino

Gruppo di Iniziativa Territoriale di Banca Etica

Scuola di italiano Libera La Parola

Spazio autogestito 77

Sportello Casa per Tutt*

Alleanza Verdi Sinistra del Trentino

Rifondazione Comunista (Trentino e Alto Adige)

(adesioni in aggiornamento…)