“ASSEMBLEA ANTIRAZZISTA TRENTO” * CPR: «I CENTRI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO? SONO DEI MODERNI LAGER»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Mercoledì 20 novembre alle ore 17:30 per la prima volta in Consiglio comunale si discuterà della proposta avanzata da Fugatti, sulla base delle indicazioni governative, di realizzare a Trento un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).

Come realtà sociali e politiche cittadine saremo in via Belenzani, dentro e fuori l’aula, per seguire la discussione e portare la nostra netta contrarietà ad un centro di detenzione per migranti.

Vogliamo esprimerci in maniera chiara: i CPR sono dei moderni lager. Qui le persone sono trattenute fino a 18 mesi solo perché sprovviste di titolo di soggiorno e vengono sottoposte a sofferenze, abbandono e abusi incompatibili con un’idea di società basata sul diritto e sull’uguaglianza.

Con fermezza diciamo al Governo nazionale, al Presidente della Provincia e al Sindaco Ianeselli che rifiutiamo un CPR anche se di piccole dimensioni e gestito a livello locale, perché “non c’è un modo giusto per fare una cosa che giusta non è”.

L’unica via percorribile è quella abolizionista. I CPR non sono riformabili e ne chiediamo la chiusura in tutta Italia, come chiediamo la chiusura dei campi di confinamento realizzati dal governo Meloni in Albania. A maggior ragione, ribadiamo questo principio dopo l’approvazione del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo che prevede che la detenzione amministrativa dal 2026 possa essere allargata a tutte le persone richiedenti asilo, comprese minori e vulnerabili, in strutture che seppur non denominate CPR, non avranno nulla di diverso da esso.

I CPR non renderanno Trento o Bolzano più “sicure”. Sono ben altre le politiche necessarie, a partire da quelle sociali che invece di essere implementate hanno subito i tagli della giunta Fugatti, aumentando così il numero di persone, comprese quelle minorenni, abbandonate e marginalizzate.

Chiediamo che siano investite immediatamente maggiori risorse per il sistema di accoglienza e inclusione sociale delle persone richiedenti asilo in tutti i suoi aspetti (lavorativo, sanitario, formativo, ecc.); chiediamo che si ritorni ad un sistema di accoglienza diffusa e flessibile nel numero di posti letto, aumentandoli in base alle reali esigenze.

Assemblea Antirazzista Trento

