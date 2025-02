ASSEMBLEA ANTIRAZZISTA TRENTO * CORTEO ANTIFASCISTA: «“NO“ AL DDL “SICUREZZA”, “SÌ“ AI DIRITTI COSTITUZIONALI (VIA VERDI IL 22/2 – 15.30)»

17.33 - giovedì 13 febbraio 2025

Il Ddl “Sicurezza” – Disegno di Legge 1236 – rappresenta un attacco frontale ai diritti e alle libertà fondamentali, una stretta repressiva che vuole colpire chiunque voglia opporsi alle politiche di austerità, sfruttamento, devastazione ambientale e smantellamento dei servizi pubblici. Lo dicono movimenti, organizzazioni, sindacati, lo hanno ribadito organismi internazionali fra cui il Consiglio d’Europa, l’OSCE e l’ONU, che hanno apertamente espresso preoccupazione per la natura illiberale di questo testo di legge.

Ecco perché non possiamo restare in silenzio di fronte ad un provvedimento che criminalizza il dissenso e le principali lotte sociali – da quelle per il lavoro, per la casa, per la giustizia ambientale – limitando la libertà di manifestare e colpendo proprio le fasce più deboli e marginalizzate della società.

Non possiamo accettare che l’Italia segua il modello autoritario ungherese. Quella del governo Meloni non è una ricerca di maggiore “sicurezza”, ma un tentativo di avere una società paralizzata dalla paura, in cui la partecipazione attiva sia ostacolata.

Le persone migranti subiscono nuove discriminazioni, e particolarmente allarmanti sono le norme che negano la sospensione della pena per le donne in gravidanza e l’istituzione del reato di “rivolta penitenziaria” nella carceri e nei CPR, che equipara la resistenza passiva a quella attiva, in un contesto detentivo già segnato dal sovraffollamento e dall’aumento incessante dei suicidi. Il Ddl prevede, inoltre, la cessione dei dati personali delle pubbliche amministrazioni ai servizi segreti e introduce esenzioni di responsabilità per reati eversivi commessi dagli stessi apparati di intelligence.

Noi vogliamo rispondere con la mobilitazione, con la convergenza delle organizzazioni antifasciste, antirazziste e democratiche per riaffermare i principi della nostra Costituzione.

Vogliamo anche riprenderci e risignificare il concetto di “sicurezza”: per noi sicurezza significa riaprire una stagione in cui i temi della giustizia sociale e ambientale diventino davvero prioritari e maggioritari.

A Trento, la resistenza contro il Ddl “Sicurezza” è già iniziata. La grande manifestazione nazionale del 14 dicembre 2024 ha dimostrato che esiste un movimento che non solo si oppone a queste politiche, ma è in grado di portare istanze e prospettive alternative all’estrema destra che vediamo avanzare in tutta Europa.

Sabato 22 febbraio scendiamo in piazza per una nuova manifestazione alla quale invitiamo tutta la cittadinanza che si riconosce nei valori antifascisti e antirazzisti.

Uniamo le nostre voci contro il Ddl “Sicurezza” e contro la cancellazione dei nostri diritti!

NO al Ddl “Sicurezza”, SÌ ai diritti costituzionali! Rete regionale contro il Ddl Sicurezza.

Anpi del Trentino

Arci del Trentino

Arcigay del Trentino

Assemblea Antirazzista Trento

Associazione A scuola di Solidarietà

Associazione Oratorio S.Antonio

Associazione Penny Wirton Trento

Ass. 46° Parallelo / Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo

Associazione Yaku

Bozen Solidale

Centro Sociale Bruno

Centro Pace ecologia e diritti umani – Rovereto

CGIL del Trentino

Comunità S.Francesco Saverio

Coordinamento Studentesco Trento

Il Gioco degli Specchi APS

I sentinelli di Trento

Mediterranea Trento

Movimento Nonviolento del Trentino

Donne per la Pace – Trento

Donne in nero – Rovereto

GrIS Trentino

Gruppo di Iniziativa Territoriale di Banca Etica

Scuola di italiano Libera La Parola

Spazio autogestito 77

Sportello Casa per Tutt*

Alleanza Verdi Sinistra del Trentino

Rifondazione Comunista (Trentino e Alto Adige)

Officina Comune Rovereto

M5S Trentino