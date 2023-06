ASIA-USB TRENTINO * ITEA: « SPESE CONDOMINIALI ED EMERGENZA EDILIZIA, GLI INQUILINI TORNANO IN PIAZZA PER PROTESTARE CONTRO LE POLITICHE ABITATIVE PAT »

15.48 - mercoledì 7 giugno 2023

ITEA: caro spese condominiali e emergenza dell’edilizia abitativa in Trentino, gli inquilini tornano in piazza per protestare contro le politiche abitative della PAT.

Nella giornata di domani 08/06/2023, dalle ore 15.00 in piazza Dante a Trento, in concomitanza con la riunione del Consiglio Provinciale di Trento, gli inquilini ITEA saranno nuovamente in piazza per protestare contro le politiche abitative messe in atto dalla PAT e contro il caro spese che li vede impegnati oramai da diversi mesi in una vertenza per un vita dignitosa, in cui i costi sostenuti per l’abitazione, diritto fondamentale, non equivalgano all’intero reddito famigliare.

Domani in Piazza Dante, si riuniranno le varie istanze che riguardano il diritto all’abitare in Trentino, che vedono coinvolti oltre agli inquilini delle case popolari, studenti e lavoratori contro:

l’aumento delle spese condominiali;

il Caro affitti per studenti e famiglie;

gli sfratti nel sistema dell’edilizia sociale.

Altresì saranno in piazza per chiedere:

la modifica dei requisiti ICEF di accesso e permanenza in ITEA;

l’intervento pubblico a sostegno delle fasce più deboli;

per il diritto all’abitare come principio fondamentale di intervento sociale.

ASIA-USB del Trentino